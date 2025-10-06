La clientela de Deza ha dona este fin de semana más de 7.300 euros a Cruz Roja

Cruz Roja y Supermercados Deza han conseguido recaudar más de 7.300 euros que se destinarán a ofrecer apoyo a personas sin hogar en Córdoba en la Operación kilo realizada el pasado fin de semana, según ha informado la institución humanitaria en una nota de prensa.

La campaña realizada el pasado fin de semana en todos los establecimientos de la cadena de supermercados, permitirá a Cruz Roja comprar productos de alimentación e higiene para repartir posteriormente en las salidas de su Unidad de Emergencia Social (UES), que recorre las calles de la capital tres noches a la semana para ofrecer comida y bebida reparadora y apoyo humano a personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, ha detallado la organización.

“Estamos felices del resultado obtenido, porque la ciudadanía nos ha vuelto a demostrar su solidaridad. Y porque, gracias a ella, vamos a poder dar una mejor atención a todas esas personas que atendemos, tres días a la semana, desde nuestra UES”, señala Emi Valera, trabajadora social de Cruz Roja que ha apuntado que "además de recaudar, la campaña nos ha permitido recordar y visibilizar las situaciones de extrema vulnerabilidad que afrontan algunas personas en nuestra ciudad".

Según han destacado en el comunicado, en la anterior Operación kilo organizada conjuntamente entre Cruz Roja y Deza, llevada a cabo en abril de este año, se recaudaron algo más de 5.000 euros, por lo que se ha conseguido aumentar la cifra en un 50% aproximadamente.

Por su parte, Antonio Deza, gerente de Supermercados Deza, agradece “la generosidad de nuestra clientela, que ha vuelto a demostrar con hechos su solidaridad y compromiso con las personas más vulnerables”. Asimismo, el responsable de la empresa cordobesa destaca “el trabajo del personal de caja de nuestros supermercados, que ha hecho un esfuerzo notable para que se hayan alcanzado estos buenos resultados”.

Con esta iniciativa se busca complementar los recursos de los que Cruz Roja dispone para atender a personas sin hogar merced a una subvención de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.