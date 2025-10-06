Baile de coronas: El Ayuntamiento cambia la elección de los Reyes Magos y será Gaspar el designado por sorteo

Baile de coronas. La Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares, que dirige Julián Urbano, ha cambiado este año la elección de los Reyes Magos de Córdoba y en 2026 el cordobés o cordobesa elegido por sorteo que encarne el papel de un rey será Gaspar y no Melchor como era hasta la fecha. El año pasado, el Ayuntamiento de Córdoba ya cambió la tradición de que fueran las Peñas Cordobesas las que eligieran al Rey Baltasar, para que pudiera ser encarnado por una persona de raza negra. En 2025, de hecho, la Federación de Peñas Cordobesas eligió al Rey Gaspar, que lo encarnó Francisco José Pérez, miembro de la Casa del Valle de Los Pedroches, mientras que el sacerdote de la parroquia de la Esperanza, Kingsley Ngozichukwu Eke, fue el primer Baltasar negro de Córdoba designado a dedo por el Ayuntamiento. Por sorteo se eligió como siempre se había hecho al rey Melchor, pero este año el elegido por la suerte de los bombos entre los cordobeses que asistan al salón de plenos será Gaspar.

El sorteo del rey Melchor de 2025, en imágenes / A.J.González

El Consistorio, que aprobó este lunes las bases de dicho sorteo, explicó que se ha tratado de "un simple cambio" con la Federación de Peñas, de modo que son ellas las que elegirán este año al rey que abre la comitiva, Melchor.

Plazo de inscripción y sorteo

Las bases para la elección de rey, quitando el nombre de Su Majestad de Oriente, no han cambiado de modo que las personas que quieran participar en el proceso tendrán que asistir en directo al sorteo en el salón de plenos. Las solicitudes se podrán presentar desde el día 7 al 31 de octubre, y el sorteo será el día 11 de diciembre a las 21 horas en el salón de plenos de Capitulares.

Entre los requisitos para encarnar al Rey Gaspar está tener edades comprendidas entre los 18 y los 65 años, haber nacido en Córdoba capital o ser residente en la ciudad. Los mayores de 65 años podrán presentarse si, junto a su solicitud, acompañan un certificado médico que acredite reunir las condiciones físicas adecuadas para desempeñar la labor requerida. Además, para ser rey debes no haber sido designado en las cinco últimas ediciones.

Forma y plazo para las solicitudes

Las solicitudes deberán ser presentadas en el Registro Electrónico, a través del punto de acceso general en la siguiente, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades. También podrán ser presentadas (mediante cita previa) en el Registro General de Documentos del Ayuntamiento de Córdoba, en los registros de los centros cívicos municipales o en cualquiera de los lugares establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica y en la página web municipal, la relación provisional de personas admitidas y excluidas, con el número adjudicado para el sorteo a cada participante, concediéndose un plazo de 10 días hábiles al objeto de subsanar la causa de exclusión, si ello fuera posible. Finalizado el plazo anterior, se publicará igualmente la relación definitiva.