El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a la empresa adjudicataria de la grúa en Córdoba, Setex Aparki SA, con 304.344 euros. La entidad concesionaria de este servicio había realizado diversas reclamaciones desde el año 2019 por sufrir un desequilibrio económico, que no han sido nunca resueltas por el Consistorio, en el ejercicio de su actividad entre ese año y 2023. La causa del conflicto se remonta al 1 de enero de 2019 cuando entró en vigor la nueva ordenanza municipal reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por los servicios y actividades de retirada y depósito de vehículos. Esa nueva prestación estaba sujeta al IVA a diferencia de la anterior tasa, por lo que desde entonces la empresa de la grúa ha reclamado la devolución de ese 21% al Ayuntamiento anualmente al haberse producido el cambio en medio de su contrato.

En la última reclamación de 9 de febrero de 2024 la entidad reclamaba al Ayuntamiento de Córdoba la cantidad total de 511.294,24 euros, correspondiente al 21% de los ingresos totales durante las distintas prórrogas y continuidades del contrato, desde la fecha de inicio de vigencia de la nueva prestación patrimonial pública de naturaleza no tributaria.

A los tribunales

Además, con fecha 18 de septiembre de 2024, la entidad interpuso un recurso de reposición contra la desestimación presunta de la solicitud realizada, que tampoco fue resuelto. Adicionalmente, la entidad interpuso demanda con fecha 10 de febrero de 2025 en la jurisdicción Contencioso-Administrativa reclamándole la citada cifra, aunque el procedimiento judicial está actualmente suspendido por petición mutua de las partes en litigio.

La grúa se lleva un vehículo de la carretera. / CÓRDOBA

Finalmente, la causa ha llegado este lunes a la junta de gobierno local tras un informe de la asesoría jurídica municipal que determinaba que, como sostiene la empresa, podría haberse producido un desequilibrio económico que debiera ser compensado en ese periodo temporal entre 2019 y 2023. El Ayuntamiento ha dado la razón a la empresa pero no le pagará todo lo que reclamaba al aplicar un factor corrector por "la diferencia entre la amortización real y la efectivamente realizada".

Un servicio de 2012

El expediente de contratación para la gestión del servicio público de inmovilización, retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos en la vía pública, así como la gestión del depósito municipal de vehículos de Córdoba se remonta a abril de 2012, adjudicándose el pliego en junio de aquel año a Setex Aparki. Esta empresa ha estado al frente del servicio todos estos años, gracias a las prórrogas previstas en el contrato y a haber sido de nuevo adjudicataria del mismo en 2023.

Setex Aparki abona un canon fijo anual de 4.293,77 euros por el uso del depósito municipal, más un canon variable sobre la recaudación del servicio según determinados tramos (5% hasta 7.723 vehículos o el importe de 704.487,43 euros, 100% si supera esas cantidades). En contraprestación, la empresa recibe las tasas recaudadas menos el porcentaje correspondiente al canon variable.