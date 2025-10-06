Aucorsa mantiene los servicios especiales de fútbol para los partidos del Córdoba y el bonobús tendrá la imagen del club

La empresa municipal de autobuses de Córdoba, Aucorsa, mantendrá el servicio especial de fútbol para los partidos que el Córdoba CF juegue como local durante la temporada 2025/26 y confeccionará tarjetas multiviaje bono-bus con la imagen del club. Aucorsa y el Córdoba CF han firmado un convenio de colaboración por el que la empresa municipal se compromete a mantener los servicios especiales para facilitar tanto el acceso de los aficionados al estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel desde los distintos barrios de la ciudad como la salida de este, así como el refuerzo de las líneas ordinarias 1, 3, 7, 12 y 14 en días de partido, que tienen destinos cercanos al estadio. El servicio especial de fútbol cuenta con cinco recorridos, que tendrán salida desde los respectivos barrios 1 hora y 20 minutos antes del comienzo del partido, excepto el servicio que tiene salida desde Fátima, que saldrá 1 hora y 10 minutos antes del encuentro.

El coste es de 1,60 euros (0,68 euros con cualquiera de las tarjetas monedero vigentes en las que está incluida la bonificación del 50%). La empresa municipal venderá, además, sus tarjetas Bono-Bus con la imagen del equipo blanquiverde, con el coste habitual de 1,5 euros de fianza y una recarga mínima de cinco euros. Las tarjetas se pueden comprar a partir de hoy en la oficina de atención al cliente de Aucorsa, en Plaza de Colón, y también se podrán adquirir en próximos días en la tienda oficial del club, en la calle Cruz Conde, así como en las taquillas del propio estadio.

El acuerdo entre ambas empresas tiene una duración de un año, prorrogable por periodos anuales. Para el presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, “es importante volver a sellar nuestro compromiso con el Córdoba CF y todos sus aficionados. Ya sentíamos los colores y los mostrábamos por toda la ciudad, pero es importante que demostremos sinergias como esta. Nos sentimos responsables de la seguridad de los miles de aficionados blanquiverdes y queremos llevarlos al estadio y traerlos de vuelta”.

Ana Tamayo, Bernardo Jordano y Antonio Fernández, en la presentación de los bonos. / CÓRDOBA

Estos son los recorridos

L1 Levante – Fuensanta – Estadio • Sentido Ida: Fátima, E. Carrillo Lasso, Sagunto, Avda. Barcelona, Virgen Milagrosa, Santa Emilia de Rodat, Ministerio de la Vivienda, Virgen de la Fuensanta, Campo Madre de Dios (Agustín Moreno), Rafael de Castro, estadio. • Sentido Vuelta: Estadio, Avda. de las Lonjas, Virgen del Mar, Alonso Gómez Figueroa, Santa Emilia de Rodat, Virgen Milagrosa, Avda. Barcelona, Sagunto, Fernando IV, Carlos III, Fátima, Carrillo Lasso.

L2 Miralbaida – Parque Cruz Conde – Estadio • Sentido Ida: Miralbaida (Electromecánicas), María La Talegona, Benito Arana, Antonio Carbonell, Palmeras, Parque Azahara, Electromecánicas (Iglesia), Avda. Virgen de los Dolores, Pintor Espinosa, Avda. Menéndez Pidal, Avda. Cádiz, Estadio. • Sentido Vuelta: Estadio, Puente del Arenal, Avda. Cádiz, Puente de San Rafael, Avda. de Linneo, Menéndez Pidal, Pintor Espinosa, Avda. Virgen de los Dolores, Miralbaida (Electromecánicas), María La Talegona, Benito Arana, Antonio Carbonell, Palmeras, Parque Azahara.

L3 Ciudad Jardín – Noreña – Estadio • Sentido Ida: Medina Azahara, Noreña (Mercado Solís), Gran Vía Parque, Avda. Guerrita, Hospital Quirón, Avda. Manolete, Costa Sol, Avda. Aeropuerto, Avda. Vallellano, Puente de San Rafael, Avda. Cádiz, Puente del Arenal, estadio. • Sentido Vuelta: Estadio, Puente del Arenal, Puente de Miraflores, Ribera (San Fernando), Puerta del Puente, Santa Teresa de Jornet, Fléming, Cruz Roja, Paseo de la Victoria, Medina Azahara, Noreña (Mercado Solís), Gran Vía Parque, Avda. Guerrita, Hospital Quirón, Avda. Manolete, Costa Sol, Avda. Aeropuerto.

L4 Hipercor – Figueroa – Estadio • Sentido Ida: Esc. Gabriela Mistral, Albaida, Avda. del Mediterráneo, Isla Fuerteventura, Figueroa, Anna Pavlova, Ctra. Trassierra, Goya, Llanos del Pretorio, Gran Capitán, Ronda de los Tejares, Alfaros, Diario Córdoba, San Fernando, Puente de Miraflores, Puente del Arenal, estadio. • Sentido Vuelta: Estadio, Puente del Arenal, Puente de Miraflores, Ribera (San Fernando), Puerta del Puente, Fléming, Cruz Roja, Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Nogal, Colombia, Ctra. Trassierra, San Rafael de la Albaida, Esc. Gabriela Mistral, Albaida, Avda. del Mediterráneo, Isla Fuerteventura, Figueroa.

L5 Barrio Naranjo – Ollerías – Estadio • Sentido Ida: Mirabueno, Barrio Naranjo, Escultor Ramón Barba, Glorieta Cruz de Juárez, Virgen de las Angustias, Fuente de la Salud, Avda. Almogávares, La Higuera, La Palmera, Avda. Brillante, Llanos del Pretorio, Gran Capitán, Ronda de Tejares, Colón Este, Ollerías, Avda. Barcelona, Campo Madre de Dios, estadio. • Sentido Vuelta: Estadio, Rafael de Castro, Campo Madre de Dios, Avda. Barcelona, Marrubial, Ollerías, Colón, Nogal, Santa Rosa, Avda. Almogávares, Glorieta Cruz de Juárez, Escultor Ramón Barba, Barrio Naranjo, Mirabueno.