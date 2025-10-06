Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evento benéfico

Anidan organiza una cena solidaria en Córdoba para su casa de acogida en Kenia

La recaudación del pasado año ha permitido dotar un aula de informática para 290 niños y comprar portátiles para siete jóvenes universitarios

Asistentes a la quinta cena solidaria organizada por Anidan en Córdoba.

Asistentes a la quinta cena solidaria organizada por Anidan en Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

En Córdoba se ha celebrado la quinta cena solidaria de Anidan (Ayuda a Niños de África), a favor de la casa de acogida que tiene esta entidad en Lamu (Kenia), señala su responsable provincial, Emilia Luque. Con lo recaudado en la cena solidaria de 2024 se montó un aula de informática, de la que se están beneficiando 290 niños y se compraron portátiles para siete jóvenes universitarios. El objetivo es que en esta era digital "nuestros niños puedan tener igualdad de oportunidades", añade Emilia Luque.

