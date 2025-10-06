Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

Ana María García González, elegida nueva presidenta de Metalcórdoba

La asociación refuerza su liderazgo en el sector metalmecánico con nueva junta directiva y proyectos estratégicos

Nueva junta directiva.

Nueva junta directiva. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Metalcórdoba celebró el pasado viernes su asamblea general 2025, marcando un nuevo hito en su compromiso con la competitividad, innovación y sostenibilidad del sector metalmecánico cordobés. Durante la asamblea se presentó la nueva junta directiva, presidida por Ana María García González, de Occidente de Elevación, empresa destacada en soluciones de elevación y transporte de cargas industriales, reconocida por su innovación tecnológica y su apoyo a las empresas del sector.

La nueva junta directiva reafirma su apuesta por consolidar y ampliar las líneas de trabajo de Metalcórdoba, abordando de forma estratégica los retos actuales del sector, como la falta de mano de obra cualificada, la necesidad de adaptar la formación a las demandas reales de las empresas y la digitalización y visibilidad de las compañías asociadas.

Entre los proyectos y acciones más relevantes destacan el cambio a nuevas instalaciones en octubre de 2025, con mayor capacidad para formación técnica y práctica, permitiendo nuevos cursos adaptados a las necesidades reales de las empresas y a la creciente demanda de profesionales cualificados; la revista Metalcórdoba, publicada en formato papel y digital, como instrumento de comunicación, difusión y promoción del sector, reforzando la presencia mediática de los asociados y consolidando la imagen de la asociación; las visitas a empresas asociadas, fomentando el intercambio de conocimiento, las buenas prácticas y el fortalecimiento del tejido industrial local.

Asimismo, destaca la formación técnica, jornadas y encuentros tecnológicos, con programas diseñados para cubrir las carencias del sector y anticiparse a las necesidades futuras de las empresas; ervicios de asesoramiento personalizado y nuevo Servicio de Asesoramiento Técnico Integral (ATD), para apoyar a las empresas en aspectos técnicos, productivos y estratégicos; el fortalecimiento de relaciones institucionales y sinergias sectoriales, promoviendo alianzas, networking y colaboraciones estratégicas entre empresas y entidades; la difusión, comunicación y promoción de la competitividad y sostenibilidad, incluyendo presencia activa en medios de comunicación, campañas de visibilidad y acciones de promoción sectorial; creación del Consejo Asesor Sénior – Foro del Conocimiento Empresarial, integrado por empresarios de relevancia del sector, que actúa como espacio de reflexión, análisis estratégico y apoyo a la toma de decisiones de MetalCórdoba y el proyecto Evádete, que combina innovación, formación y creatividad para potenciar la industria y el talento local, promoviendo iniciativas que conectan la formación técnica con la cultura y la creatividad industrial.

La Asamblea contó con la presencia de destacados representantes institucionales como Florentino Santos, secretario general de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía; Félix Romero, presidente de Iprodeco; María Luisa Gómez, gerente del Imdeec; Eva Contador y Lourdes Morales, concejalas del Ayuntamiento de Córdoba; Rocío Muñoz, directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Córdoba

La clausura del acto estuvo a cargo de Ana María García González, presidenta de Metalcórdoba, acompañada por Antonio Díaz, presidente de CECO, reafirmando "el compromiso de la asociación con la excelencia, la innovación y el desarrollo sostenible" del sector metalmecánico.

Metalcórdoba expresó su orgullo por los logros alcanzados hasta ahora y subrayó que, con la colaboración de todos los implicados, "aún queda mucho por construir en favor del crecimiento del sector y de sus profesionales".

TEMAS

