Abre la Delegación del Gobierno de la Junta en el edificio de los antiguos juzgados de Córdoba

Los primeros trabajadores de la Delegación del Gobierno ya están en su nueva sede de la plaza de la Constitución. El nuevo edificioadministrativo de la Junta de Andalucía en Córdoba está ya abierto a la ciudadanía, aunque a la espera todavía del traslado del resto de delegaciones que ocuparán el lugar y le darán una nueva vida a la zona.

El edificio, aunque ya abierto, se inaugurará oficialmente cuando todos los trabajadores -se calcula que unos 439- de todas las delegaciones que se prevé que tengan como destino los antiguos juzgados ya estén trabajando en el edificio. De momento son 50 los que han completado la mudanza y están acoplándose a su nuevo destino. En la puerta el personal de seguridad cuida de un edificio moderno, blanco impoluto y con una cristalera que permite ver parte del interior y que espera el traslado de las demás delegaciones, que se hará de forma escalonada durante el mes de octubre y hasta los primeros días de noviembre.

Así ha quedado el inmueble. / Víctor Castro

Además de contar con un lugar más moderno y adaptado a los tiempos para realizar sus labores y atender a los cordobeses, este cambio también promete revolucionar una zona que se deprimió económicamente con el cierre de los juzgados en 2017. Los bares y los comercios se vieron afectados por el traslado a la Ciudad de la Justicia, pero ahora esperan revitalizar sus ventas. En el lugar se conjuga la sede de la Subdelegación del Gobierno, este nuevo edificio administrativo de la Junta y varias otras delegaciones que se encuentran por la zona, como Educación, Agricultura, Economía, Desarrollo Sostenible y Fomento.

Así quedarán repartidas las delegaciones

Este cambio de sede también va a suponer que la Delegación de Justicia, Administración Local y Función Pública deje el edificio de Tomás de Aquino, que acoge a varias delegaciones territoriales de la Junta, y se traslade a la sede vacante de San Felipe, mientras que la Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, dejará su actual sede en la plaza Ramón y Cajal y se mudará a la sede vacante de Gondomar.

Por su parte, las delegaciones de Turismo, Cultura y Deporte, y de Salud y Consumo se mantendrán en sus actuales ubicaciones, en la calle Capitulares y en la avenida República Argentina, respectivamente. También seguirán en el edificio de Tomás de Aquino, por su lado, las delegaciones de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación; de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y la de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.