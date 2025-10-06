Más de 26.200 estudiantes recibieron educación financiera de Kutxabank, que amplía su acción a los universitarios

Más de 26.200estudiantes de entre 14 y 17 años, en 1.300 aulas de 645 centros educativos en 60 diferentes localidades han recibido educación financiera de Kutxabank, a través del programa ‘Finanzas para la Vida’ que, este año, cumple diez años de trayectoria. En Andalucía, desde sus inicios, un total de 4.622 escolares se han iniciado en el mundo de las finanzas, a través del proyecto pedagógico desarrollado porlas fundaciones de la entidad.

El innovador programa -elaborado en estrecha colaboración con los centros educativos y el apoyo de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorro)- alcanzará en una nueva edición, la de 2025-2026, a más de 3.000 estudiantes.

Este año, además, ampliará su ámbito de acción a los jóvenes universitarios, con el objetivo de aportar herramientas que les ayuden a gestionar su independencia financiera y sus necesidades económicas en una etapa vital clave, como es el acceso al mercado laboral. “El programa llega a los universitarios justo cuando más lo necesitan: en un contexto de sofisticación financiera y en una etapa de la vida en la que empieza a darse valor al dinero para abordar decisiones vitales en el ámbito del desarrollo profesional y personal”, explica Marieli Arroyo, responsable de Negocio e Impacto Social de Kutxabank.

Otra de las novedades del programa 2025-2026 se encuentra en la introducción del personaje de startup para explorar las finanzas cotidianas de una empresa y fomentar el espíritu emprendedor.

Desde hace una década, una media de 60 expertos voluntarios de Kutxabank participan anualmente en el programa ‘Finanzas para la Vida’, con el objetivo de trasladar de forma práctica información sobre los conceptos del programa y su implicación en la vida diaria.

Programa ‘Finanzas para la Vida’

‘Finanzas para la Vida’es un programa de educación financiera, diseñado para el aula que, a través de un juego de simulación plantea situaciones reales de aprendizaje. Además, incluye materiales digitales complementarios, accesibles en www.finanzasparalavida.com y www.surfinanzasparalavida.com.La iniciativa se desarrolla en el marco del ‘Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera’ -Programa Funcas Educa-.

‘Finanzas para la Vida’ apuesta por un modelo de impacto sostenible y está diseñada con criterios medioambientales, desde la impresión de materiales hasta su reciclaje en el contenedor azul. Asimismo, genera un importante impacto social: durante el desarrollo del juego, se promueven valores de comportamiento ético y sostenible, junto a los financieros.

Más iniciativas de educación financiera

El Grupo participa en otras iniciativas en materia de educación financiera, como ‘Rumbo a tus Sueños’y el programa ‘El Riesgo y Yo’, a través de Kutxabank Gestión y Kutxabank Seguros. Asimismo, expertos de Fineco Banca Privada Kutxabank imparten clases en universidades sobre estamateria y lideran el programa académico “ESG Investment and FinanceSummerProgramme”, especializado en las finanzas sostenibles.