Más de 10.000 personas visitan la exposición de José Manuel Belmonte en Madrid el primer fin de semana

La exposición Forma y fondo. Cuarenta años de escultura de José Manuel Belmonte, inaugurada el jueves 2 de octubre en el Centro Cultural Casa de Vacas Parque del Retiro de Madrid, ha recibido en su primer fin de semana más de 10.000 visitantes. La muestra, financiada por el Ayuntamiento de Córdoba a través del Imdeec y su línea ESAL24, reúne un total de 60 obras —entre esculturas y relieves— correspondientes a las distintas etapas creativas del artista. Entre las series destacadas están Alma, Los hombres pájaro, El recreo de los ausentes, Custodios, El cuerpo del pecado, Bestiario, así como piezas emblemáticas individuales como El vuelo de Julia, Pan o Tirititrán.

Comisariada por Félix Ruiz Cardador, la exposición ofrece una visión integral del legado artístico de Belmonte, combinando los aspectos técnicos con el trasfondo íntimo y su compromiso social. El escultor ha señalado que “la acogida que ha tenido la exposición desde la inauguración y durante todo el fin de semana ha sido sorprendente y me ha emocionado, por lo que solo puedo estar agradecido a las muestras de cariño que me están demostrando miles de personas, a los ayuntamientos de Madrid y de Córdoba y a todos los profesionales y amigos que han permitido que esta exposición sea posible”.

Visitantes en la exposición de Belmonte en Madrid / CÓRDOBA

Belmonte (Córdoba, 1964) se formó en la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria en su ciudad natal y también desarrolló su labor artística en Italia, en virtud de una beca en Pietra Santa. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el premio Figurativas del MEAM, el premio Jacinto Higueras, el premio Ciudad de Badajoz, la Medalla de Andalucía, entre otros. Además, su obra ha sido exhibida en ciudades como Bruselas, Núremberg, Shanghái, Taipei, Zaragoza, Sevilla, Valencia, A Coruña, Barcelona y forma parte de espacios públicos en numerosas localidades.

La exposición ha sido posible gracias al apoyo del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) —que financia el proyecto a través de una subvención por concurrencia al programa Córdoba es Arte de la Plataforma Cultural Córdoba Acción—, así como al Ayuntamiento de Madrid y la dirección de Casa de Vacas. También participan como colaboradores la Fundación Rafael Botí de la Diputación de Córdoba, el Restaurante El Churrasco, la Fundación Arcilla y la Asociación La Casa Azul.