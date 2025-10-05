La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las experiencias de tres jóvenes investigadores cordobeses que se marcharon a trabajar a países europeos; la victoria del Córdoba CF en Zaragoza y el multitudinario cierre de la Feria Cofrade marcan la crónica vespertina
Tres jóvenes cordobeses, investigadores especializados, tuvieron que marcharse rumbo a otros países europeos en busca de estabilidad laboral y buenas condiciones de trabajo. Hoy, narran sus experiencias a Diario CÓRDOBA así como sus expectativas de regreso a nuestro país, en lo que es el reportaje que abre el quiosco digital vespertino. No obstante, en deportes, destacamos la importantísima victoria lograda por el Córdoba CF en su visita a La Romareda. El cuadro blanquiverde se impuso por la mínima al Zaragoza merced a un gol en propia puerta de un defensor local. Finalmente, y sin desviar el foco de lo más local, recogemos el final de la Feria Cofrade, que se ha despedido con un desfile de mantillas.
- La 'mili' de los investigadores cordobeses en Europa: la provincia exporta su talento
- El Córdoba CF sale triunfador en un duelo de locura ante el Zaragoza
- La Feria Cofrade de Córdoba se clausura con un multitudinario desfile de mantillas
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Online Flamenco, el toque de guitarra de Córdoba al mundo y del mundo a Córdoba
- La Agrupación de Cofradías de Córdoba aprueba que Presentación al Pueblo procesione el Lunes Santo
- Bomberos de la provincia de Córdoba realizan una visita a la Mezquita-Catedral para comprobar las medidas de seguridad del edificio
- El personal del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Córdoba denuncia condiciones de trabajo "insostenibles"
- El 'veroño' sigue instalado en Córdoba… pero empieza a dar señales de despedida: esto es lo que está por venir
Provincia
Deportes
- Iván Ania, tras el triunfo del Córdoba CF ante el Zaragoza: "Hoy encontramos antes el gol que el juego"
Internacional
- Israel sigue bombardeando Gaza pese a las negociaciones, con al menos 70 muertos en las últimas 24 horas
- Netanyahu avisa de que Hamás debe aceptar "en su totalidad" el plan de Trump para Gaza
España
Andalucía
- Pilar Cosentino: "Las que generen mejor talento serán las regiones ganadoras y ahí Andalucía tiene mucho que decir"
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura