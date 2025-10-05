Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las experiencias de tres jóvenes investigadores cordobeses que se marcharon a trabajar a países europeos; la victoria del Córdoba CF en Zaragoza y el multitudinario cierre de la Feria Cofrade marcan la crónica vespertina

Los jugadores del Córdoba CF celebran el gol logrado en Zaragoza, a la postre, el tanto de la victoria.

Los jugadores del Córdoba CF celebran el gol logrado en Zaragoza, a la postre, el tanto de la victoria. / LOF

Tres jóvenes cordobeses, investigadores especializados, tuvieron que marcharse rumbo a otros países europeos en busca de estabilidad laboral y buenas condiciones de trabajo. Hoy, narran sus experiencias a Diario CÓRDOBA así como sus expectativas de regreso a nuestro país, en lo que es el reportaje que abre el quiosco digital vespertino. No obstante, en deportes, destacamos la importantísima victoria lograda por el Córdoba CF en su visita a La Romareda. El cuadro blanquiverde se impuso por la mínima al Zaragoza merced a un gol en propia puerta de un defensor local. Finalmente, y sin desviar el foco de lo más local, recogemos el final de la Feria Cofrade, que se ha despedido con un desfile de mantillas.

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  3. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  4. Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
  5. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  6. Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
  7. El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
  8. Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura

