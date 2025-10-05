Tres jóvenes cordobeses, investigadores especializados, tuvieron que marcharse rumbo a otros países europeos en busca de estabilidad laboral y buenas condiciones de trabajo. Hoy, narran sus experiencias a Diario CÓRDOBA así como sus expectativas de regreso a nuestro país, en lo que es el reportaje que abre el quiosco digital vespertino. No obstante, en deportes, destacamos la importantísima victoria lograda por el Córdoba CF en su visita a La Romareda. El cuadro blanquiverde se impuso por la mínima al Zaragoza merced a un gol en propia puerta de un defensor local. Finalmente, y sin desviar el foco de lo más local, recogemos el final de la Feria Cofrade, que se ha despedido con un desfile de mantillas.

