¡Buenos días! La semana va llegando a su fin y lo hace con tres noticias destacadas. En primer lugar, explicamos que las administraciones, sobre todo el Gobierno y la Junta, están implantando hasta una quincena de medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Ayudas directas para afrontar el pago de la hipoteca o el alquiler despuntan entre los caminos iniciados para tratar de encontrar una solución a un problema acuciante. En segundo término, informamos sobre la misa que se celebró ayer por la tarde-noche en la plaza de toros de Córdoba. El Coso de los Califas acogió una particular celebración religiosa con unos 7.000 participantes. Finalmente, y sin salirnos de lo más local, recogemos otro evento con miles de personas, la manifestación celebrada en solidaridad con Palestina.

