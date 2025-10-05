Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del sábado 4 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La quincena de medidas para facilitar el acceso a la vivienda; la misa con unos 7.000 cordobeses en la plaza de toros y la protesta en solidaridad con Palestina marcan el inicio de la jornada

Unos 7.000 cordobeses participaron en la misa celebrada en la plaza de toros.

Unos 7.000 cordobeses participaron en la misa celebrada en la plaza de toros. / Manuel Murillo

¡Buenos días! La semana va llegando a su fin y lo hace con tres noticias destacadas. En primer lugar, explicamos que las administraciones, sobre todo el Gobierno y la Junta, están implantando hasta una quincena de medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Ayudas directas para afrontar el pago de la hipoteca o el alquiler despuntan entre los caminos iniciados para tratar de encontrar una solución a un problema acuciante. En segundo término, informamos sobre la misa que se celebró ayer por la tarde-noche en la plaza de toros de Córdoba. El Coso de los Califas acogió una particular celebración religiosa con unos 7.000 participantes. Finalmente, y sin salirnos de lo más local, recogemos otro evento con miles de personas, la manifestación celebrada en solidaridad con Palestina.

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Campo

