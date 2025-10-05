La actualidad del sábado 4 de octubre
La quincena de medidas para facilitar el acceso a la vivienda; la misa con unos 7.000 cordobeses en la plaza de toros y la protesta en solidaridad con Palestina marcan el inicio de la jornada
¡Buenos días! La semana va llegando a su fin y lo hace con tres noticias destacadas. En primer lugar, explicamos que las administraciones, sobre todo el Gobierno y la Junta, están implantando hasta una quincena de medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Ayudas directas para afrontar el pago de la hipoteca o el alquiler despuntan entre los caminos iniciados para tratar de encontrar una solución a un problema acuciante. En segundo término, informamos sobre la misa que se celebró ayer por la tarde-noche en la plaza de toros de Córdoba. El Coso de los Califas acogió una particular celebración religiosa con unos 7.000 participantes. Finalmente, y sin salirnos de lo más local, recogemos otro evento con miles de personas, la manifestación celebrada en solidaridad con Palestina.
- Una quincena de medidas están en marcha para facilitar el acceso a la vivienda
- Unos 7.000 cordobeses se reúnen en la plaza de toros en una jornada de oración por el Jubileo 2025
- Córdoba sale a la calle para exigir el alto al fuego en Gaza
Córdoba ciudad
- Entrevista | Carmen Espejo: «Sentimos que no tenemos el respaldo de la administración ni de la sociedad»
- La antigua cárcel de Fátima cumple 25 años en modo espera
- Crónica de la semana en Córdoba: Intensidad y goteras en la comunidad
- La cadena de perfumerías Druni se instalará en el local que Zara dejó en Gondomar
- 'Influencers made in' Córdoba: creadores de contenido con acento cordobés
Provincia
- Prisión provisional para el acusado de abusar de una menor en Lucena y para la madre de la niña
- Los talleres de alfarería ocupan al 13% de los trabajadores de La Rambla
- La sensibilidad y el poder de la mujer conquistan la pasarela de Fuente Palmera de Boda
- La Feria de la Patata Rellena de Bujalance supera todas las expectativas y crece en proyección
Deportes
- Previa | Real Zaragoza-Córdoba CF: duelo de necesitados con la victoria como única cura
- Qué fue de...Stankevicius, un lituano en la última llamada del Córdoba CF a la puerta de Primera
Campo
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño