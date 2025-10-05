Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 5 de octubre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Semana de Gala
Concierto de clausura
Finaliza la Semana de Gala con un concierto de clausura a cargo de la Camerata Gala-Fundación Antonio Gala.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
12.00 horas.
Mejor Córdoba en bici
Ruta ‘Exposiciones en bici’
Paseo en bici por diferentes espacios culturales de la ciudad que programan exposiciones. Distancia: 8 kilómetros. Actividad gratuita. Inscripciones por orden de llegada: https://bit.ly/bici5oct
CÓRDOBA. Centro de Educación Vial.
Paseo de la Victoria, s/n.
11.00 horas.
Exposición
Continúa ‘escalas fractales’
El artista cordobés Jacinto Lara (Fernán Núñez, 1953) está estrechamente vinculado al concepto de fractales en su obra, especialmente en su faceta como pintor, escultor y grabador. Su trabajo a menudo explora estructuras repetitivas y patrones geométricos que se relacionan con la idea de fractales. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Centro UCOCultura.
Plaza de la Corredera, 40.
De 11.00 a 18.00 horas.
Semana del Mayor
Clausura y entrega de premios del Concurso de Poesía José Luis Pacheco
Se celebra el acto de clausura de la Semana del Mayor con la presencia de Eva Contador y de representantes de todos los grupos municipales, incluirá un espectáculo musical con el grupo Oro y Plata y el fallo y entrega de premios del IV Concurso de Poesía José Luis Pacheco, instituido en homenaje al fallecido presidente del CPAPM Santa Rosa.
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.
Avda. de Linneo, s/n.
13.30 horas.
