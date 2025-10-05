Parque Joyero
La Feria Cofrade de Córdoba se clausura con un multitudinario desfile de mantillas
La cita cierra sus puertas tras un concierto de la agrupación musical Santa Cecilia de Aguilar
La primera Feria Cofrade de España e Iberoamérica que se celebra en Córdoba se ha clausurado este domingo con las últimas actividades programadas, entre ellas, una serie de los talleres de emprendimiento en familia Hama bead cofrade, Cruces y flores y Desplegable de la provincia de Córdoba. Durante la jornada, ha tenido lugar una conferencia sobre la Virgen de las Aguas a cargo de Lázaro Mata, que ha dado paso a uno de los momentos cumbre del día, el desfile de mantillas, con gran éxito de público, en el que han participado un nutrido número de mujeres y niñas.
El casi centenar de empresas de Córdoba capital y provincia, procedentes de municipios como Puente Genil, Montilla, Cabra, Pozoblanco, Lucena y Aguilar de la Frontera, así como Madrid y distintas provincias andaluzas, han cerrado sus estands en el Parque Joyero tras cuatro días de trasiego de personas que han podido conocer de cerca la labor que realizan artesanos imagineros, tallistas, orfebres, bordadores, expertos en cerería, restauradores, escultores y otras empresas especializadas en incienso y otros artículos cofrades.
Tras el desfile de mantillas, el público ha disfrutado con dos conciertos de la Banda de Cornetas de Coronación de Espinas y de la agrupación musical Santa Cecilia de Aguilar de la Frontera, que ha puesto el broche a la cita.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura