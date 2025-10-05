La Feria Cofrade de Córdoba se clausura con un multitudinario desfile de mantillas

La primera Feria Cofrade de España e Iberoamérica que se celebra en Córdoba se ha clausurado este domingo con las últimas actividades programadas, entre ellas, una serie de los talleres de emprendimiento en familia Hama bead cofrade, Cruces y flores y Desplegable de la provincia de Córdoba. Durante la jornada, ha tenido lugar una conferencia sobre la Virgen de las Aguas a cargo de Lázaro Mata, que ha dado paso a uno de los momentos cumbre del día, el desfile de mantillas, con gran éxito de público, en el que han participado un nutrido número de mujeres y niñas.

Cordoba Feria cofrade de españa e iberoamerica / Victor Castro Fernández / COR

El casi centenar de empresas de Córdoba capital y provincia, procedentes de municipios como Puente Genil, Montilla, Cabra, Pozoblanco, Lucena y Aguilar de la Frontera, así como Madrid y distintas provincias andaluzas, han cerrado sus estands en el Parque Joyero tras cuatro días de trasiego de personas que han podido conocer de cerca la labor que realizan artesanos imagineros, tallistas, orfebres, bordadores, expertos en cerería, restauradores, escultores y otras empresas especializadas en incienso y otros artículos cofrades.

Expositores de la Feria Cofrade en el Parque Joyero de Córdoba. / Victor Castro

Tras el desfile de mantillas, el público ha disfrutado con dos conciertos de la Banda de Cornetas de Coronación de Espinas y de la agrupación musical Santa Cecilia de Aguilar de la Frontera, que ha puesto el broche a la cita.