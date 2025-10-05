Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 5 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 6 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Humberto Ramos Ramos
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Carmen Carmona Ortiz
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Joaquina Moreno de la Cruz
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Cecilia Sicilia Malagón
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
David Gómez Ortega
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura