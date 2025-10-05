Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el domingo 5 de octubre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 6 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Humberto Ramos Ramos

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Carmen Carmona Ortiz

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Joaquina Moreno de la Cruz

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Cecilia Sicilia Malagón

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

David Gómez Ortega

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.

