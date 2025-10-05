CSIF Córdoba exige medidas contra el gas radón en los centros de trabajo de la Administración central

El sindicato CSIF ha anunciado que ha registrado varios escritos solicitando información y actuaciones preventivas a los centros de trabajo de la Administración General del Estado en la provincia de Córdoba que pueden verse afectados por la presencia de gas radón en su interior, como es el caso de las oficinas del Instituto Nacional y la Tesorería de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Prisión de Alcolea o el Centro de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF) de Pozoblanco, entre otros.

La central sindical informa de que esta sustancia es un gas radiactivo natural que se filtra desde el subsuelo y puede acumularse en espacios cerrados, especialmente en sótanos y plantas bajas. En este sentido, la exposición prolongada a niveles elevados de radón está directamente relacionada con un mayor riesgo de cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias, motivo por el que está considerado como un grave problema de salud laboral y pública.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, señala que la normativa vigente (Real Decreto 1029/2022, que traspone la directiva 2023/59/Euratom) obliga a las administraciones y a las empresas a medir y controlar los niveles de radón en los lugares de trabajo, estableciendo un nivel máximo de referencia de 300Bg/m3 como promedio anual.

32 municipios en la provincia

El representante sindical apunta que en la provincia hay 32 municipios clasificados como zonas prioritarias donde es más probable que los edificios acumulen concentraciones de elevadas de este gas. Son las localidades de Almodóvar del Río, Alcaracejos, Belmez, Añora, Espiel, Belalcázar, Hornachuelos, Cardeña, La Granjuela, Conquista, Los Blázquez, Córdoba, Palma del Río, Dos Torres, Peñarroya-Pueblonuevo, El Guijo, Posadas, El Viso, Villafranca, Fuente la Lancha, Villaharta, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Obejo, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey y Villaralto.

Ante esta situación, CSIF reclama a la Administración información sobre si ya se han realizado mediciones de radón en los centros de trabajo de la provincia de Córdoba, de forma que si se han llevado acabo se pueda tener acceso a esos informes, al mismo tiempo que, si estas actuaciones no se han hecho, se realicen de manera inmediata por parte de laboratorios acreditados. Del mismo modo, el sindicato solicita que se adopten las medidas preventivas y correctoras necesarias si se superan los niveles permitidos de este gas, entre las que se encuentran mejoras en la ventilación, sellado de vías de entrada o sistemas de despresurización, entre otras.

El responsable provincial de AGE de CSIF Córdoba recalca que “nuestro objetivo es garantizar la seguridad y la salud de todos los trabajadores en los centros y edificios de trabajo” y asegura que “nos mantendremos vigilantes para que cumpla la normativa y se tomen las medidas oportunas en esta cuestión de salud laboral tan relevante”.