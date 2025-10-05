Hacemos califica de "irreales" los presupuestos de Urbanismo y denuncia el bajo nivel de ejecución

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido hoy al alcalde y al equipo de gobierno del Partido Popular que “abandone la política de espectáculo y promesas incumplidas” y garantice que en 2026 se ejecuten las inversiones comprometidas en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). La coalición recuerda que el presupuesto de la Gerencia de 2026, aprobado hace unos días, repite el mismo esquema de ejercicios anteriores: "proyectos inflados en papel", pero sin ejecución real. “Desde Hacemos Córdoba no podemos apoyar unos presupuestos irreales, unos presupuestos que no atienden las necesidades de la ciudad y que vuelven a ser de escaparate, de anuncios vacíos de gestión”, ha señalado el portavoz del grupo, Juan Hidalgo.

Según el análisis realizado por Hacemos Córdoba, la ejecución de las inversiones de la Gerencia en 2024 apenas alcanzó el 21,5%, y en 2025 fue aún más baja, un 14,5%. “Son cifras que hablan por sí solas: el Partido Popular presume de grandes proyectos, pero luego no los ejecuta. Los presupuestos se convierten en propaganda institucional pagada con dinero público”, ha lamentado Hidalgo. El portavoz ha subrayado que más de 25 millones del capítulo de inversiones provienen de remanentes no ejecutados de años anteriores, mientras que la partida real para 2026 apenas supera los 13 millones. “El PP vuelve a inflar el presupuesto con dinero que no ha sabido gestionar. Venimos de un 2025 con un nivel de ejecución ridículo, en torno al 7%, lo que demuestra que este gobierno municipal solo sabe anunciar, solo sabe hacerse fotos, pero nada de hacer”, ha añadido.

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. / A. J. GONZÁLEZ

Proyectos sin avance

Entre las inversiones que permanecen año tras año sin avance, Hidalgo ha citado la rehabilitación de la Ermita de la Aurora, “una actuación comprometida hace varias anualidades y que sigue sin iniciarse, pese a su valor para el movimiento vecinal”. Desde Hacemos Córdoba han reclamado en el último consejo rector que el gobierno municipal informe sobre el estado real de cada una de las actuaciones incluidas en el presupuesto: si están redactadas, en licitación o en ejecución. “La transparencia es clave para saber si los proyectos existen o si solo están en los folletos del PP”, ha afirmado.

Asimismo, la coalición ha pedido que el equipo de gobierno garantice que las inversiones lleguen también a los barrios y barriadas periféricas, incorporando propuestas de los consejos de distrito y del Consejo del Movimiento Ciudadano. “La Córdoba real, la de los barrios, no puede seguir olvidada mientras el PP invierte en propaganda”, ha subrayado Hidalgo. Para Hacemos Córdoba, 2026 debe ser el año en el que el Ayuntamiento “deje de maquillar cifras” y empiece a ejecutar lo que aprueba: “Si de verdad quieren hablar de gestión, que empiecen por cumplir sus propios presupuestos. Córdoba no necesita más fotos, necesita resultados”.