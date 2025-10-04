La UCO estrena el espectáculo de divulgación 'Las que cuentan la historia'

Una decena de divulgadoras científicas se han dado cita este sábado en la Universidad de Córdoba para participar en Las que cuentan la Historia, un evento organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) en colaboración con UCO Igualdad y las autoras del podcast Divulvadoras de la Historia que ha invitado a conversar a expertas en distintas etapas de la historia.

Este spin off del exitoso evento Las que cuentan la ciencia ha tenido lugar en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba y la entrada ha sido libre hasta completar aforo. El programa ha comenzado con una charla de la arqueóloga y divulgadora Marga Sánchez Romero, que ha abierto el encuentro hablando sobre la prehistoria de las mujeres. A continuación, las investigadoras Isabel Ilzarbe López, Carmen González Gutiérrez y Tania García Arévalo han participado en la mesa redonda Mujeres y religiones monoteístas, abordando el papel de las mujeres en el cristianismo, el islam y el judaísmo.

Después, las divulvadoras de la historia Isabel Mellén Rodríguez y Naiara López de Munain, creadoras del podcast que bucea en la historia de las mujeres de la mano de expertas de todos los ámbitos, han protagonizado una mesa en torno a la edad media. Para despedir el evento, la investigadora Laura Tinajero Márquez ha ofrecido la charla Fuck Trento, y Sara Sánchez Calvo y Carmen Guillén Lorente han dialogado sobre avances, luchas y retrocesos en los derechos de las mujeres durante los siglos XIX y XX.