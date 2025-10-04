Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El estado del solar de la antigua cárcel de Fátima 25 años después de su cierre; la prisión provisional decretada para un hombre por abusar de una menor en Lucena y la situación en Gaza marcan la crónica vespertina

Vista aérea de la antigua cárcel de Fátima.

Vista aérea de la antigua cárcel de Fátima. / Framar / A. J. González / Francisco González / Rafa Alcaide

Esta tarde, centramos el foco del boletín de noticias en uno de los barrios señeros y populares de Córdoba, el barrio de Fátima. Y más en concreto, en su antigua prisión. Se han cumplido 25 años desde que se deshabilitó la instalación y 20 tras su derribo, y en el solar que quedó, de momento, sigue sin construirse nada. El solar, baldío, se ha convertido en aparcamiento improvisado tomado por los jaramagos. El barrio, de momento, aguarda a la espera de nuevos usos sobre los que escribir una nueva historia. No obstante, otras dos cuestiones centrales marcan la actualidad vespertina. La primera, la prisión provisional decretada para el acusado de abusar de una menor de edad en Lucena, así como para su madre. Y en segundo término, alejamos el foco para viajar hasta Gaza. Israel ha afirmado centrarse en "acciones defensivas" tras el plan de paz de Trump, aunque los palestinos denuncian que continúan los bombardeos.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Deportes

Provincia

Andalucía

España

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  3. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  4. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  5. Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
  6. El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
  7. Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
  8. La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño

