La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El estado del solar de la antigua cárcel de Fátima 25 años después de su cierre; la prisión provisional decretada para un hombre por abusar de una menor en Lucena y la situación en Gaza marcan la crónica vespertina
Esta tarde, centramos el foco del boletín de noticias en uno de los barrios señeros y populares de Córdoba, el barrio de Fátima. Y más en concreto, en su antigua prisión. Se han cumplido 25 años desde que se deshabilitó la instalación y 20 tras su derribo, y en el solar que quedó, de momento, sigue sin construirse nada. El solar, baldío, se ha convertido en aparcamiento improvisado tomado por los jaramagos. El barrio, de momento, aguarda a la espera de nuevos usos sobre los que escribir una nueva historia. No obstante, otras dos cuestiones centrales marcan la actualidad vespertina. La primera, la prisión provisional decretada para el acusado de abusar de una menor de edad en Lucena, así como para su madre. Y en segundo término, alejamos el foco para viajar hasta Gaza. Israel ha afirmado centrarse en "acciones defensivas" tras el plan de paz de Trump, aunque los palestinos denuncian que continúan los bombardeos.
- La antigua cárcel de Fátima cumple 25 años en modo espera
- Prisión provisional para el acusado de abusar de una menor en Lucena y para la madre de la niña
- Israel afirma centrarse en “acciones defensivas” en Gaza, pero los palestinos denuncian que continúan los bombardeos
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba sale a la calle para exigir el alto al fuego en Gaza
- La cadena de perfumerías Druni se instalará en el local que Zara dejó en Gondomar
- La Universidad de Córdoba estrena el espectáculo de divulgación 'Las que cuentan la historia'
- El Encuentro de Voluntariado reúne en Córdoba a más de un centenar de participantes para impulsar la reinserción en prisiones
Deportes
- Real Zaragoza-Córdoba CF: duelo de necesitados con la victoria como única cura
- Santa Coloma, una prueba para sanar heridas en el Córdoba Futsal
Provincia
- La Feria de la Patata Rellena de Bujalance supera todas las expectativas y crece en proyección
- La sensibilidad y el poder de la mujer conquistan la pasarela de Fuente Palmera de Boda
- Vesperos de toda España exploran la Subbética en la Ruta del Vespa Club
- El Gobierno sufre el desgaste de sus alianzas políticas en el inicio del curso y se encamina a perder su cuarta ley en un mes
- El PP exige explicaciones a Sánchez sobre los pagos en efectivo a Ábalos: “De no hacerlo quedará acreditada una contabilidad B en el PSOE”
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño