Esta tarde, centramos el foco del boletín de noticias en uno de los barrios señeros y populares de Córdoba, el barrio de Fátima. Y más en concreto, en su antigua prisión. Se han cumplido 25 años desde que se deshabilitó la instalación y 20 tras su derribo, y en el solar que quedó, de momento, sigue sin construirse nada. El solar, baldío, se ha convertido en aparcamiento improvisado tomado por los jaramagos. El barrio, de momento, aguarda a la espera de nuevos usos sobre los que escribir una nueva historia. No obstante, otras dos cuestiones centrales marcan la actualidad vespertina. La primera, la prisión provisional decretada para el acusado de abusar de una menor de edad en Lucena, así como para su madre. Y en segundo término, alejamos el foco para viajar hasta Gaza. Israel ha afirmado centrarse en "acciones defensivas" tras el plan de paz de Trump, aunque los palestinos denuncian que continúan los bombardeos.

