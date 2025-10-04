La actualidad del sábado 4 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los servicios básicos en parcelaciones, los fondos europeos y el carpetazo al procedimiento por el incendio en la Mezquita-Catedral copan la actualidad
La actualidad de este 4 de octubre en Córdoba viene marcada por avances en urbanismo, financiación europea y patrimonio. Cuatro parcelaciones —El Aljarafe, La Perla, Maravillas del Aeropuerto y El Sol— dan pasos clave hacia su legalización y acceso a servicios básicos. En el ámbito institucional, la ciudad recibirá 12 millones de euros de fondos europeos para el proyecto ‘Edilquivir’, centrado en la mejora del entorno del Guadalquivir y el distrito Sur. Y, por último, la Justicia archiva provisionalmente el caso del incendio en la Mezquita-Catedral, al confirmarse que el origen del fuego fue accidental.
- Cuatro parcelaciones más de Córdoba avanzan en la legalización y dotación de servicios
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- El juez da carpetazo al procedimiento iniciado por el incendio en la Mezquita-Catedral
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los expertos dan en Córdoba las claves de la longevidad: dieta mediterránea, ejercicio físico y...
- El hospital San Juan de Dios prevé ampliar sus instalaciones con la construcción de un nuevo edificio
- La obra para hacer una gran plaza ajardinada junto al Alcázar comenzará en el primer semestre de 2026
- Urbanismo cederá un solar detrás del hospital Quirón para construir una residencia de mayores
- Los médicos de Córdoba se suman a la huelga y piden un estatuto que mejore sus condiciones laborales
- La Feria Cofrade de España e Iberoamérica toma Córdoba como "una muestra de fe, de arte y de patrimonio"
- Convocados tres procesos selectivos en el Ayuntamiento de Córdoba dotados de casi 30 plazas
Provincia
- Hacienda aprueba siete planes EDIL en la provincia de Córdoba con una subvención de la UE de 53,3 millones
- La Rambla inaugura Enbarro, la feria de cerámica más antigua de España
Andalucía
- Moreno anuncia un plan de choque, una auditoría y "responsabilidades" por la crisis del cribado del cáncer de mama
España
- La UCO desvela que el PSOE dio a Ábalos y Koldo sobres con efectivo en Ferraz
- El fiscal general comenzará a ser juzgado el 3 de noviembre en el Supremo, que acepta como testigos a Miguel Ángel Rodríguez y González Amador
Internacional
Deportes
- Iván Ania y su demanda para superar al Zaragoza: “Si conseguimos minimizar los fallos, iremos para arriba”
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura