La actualidad de este 4 de octubre en Córdoba viene marcada por avances en urbanismo, financiación europea y patrimonio. Cuatro parcelaciones —El Aljarafe, La Perla, Maravillas del Aeropuerto y El Sol— dan pasos clave hacia su legalización y acceso a servicios básicos. En el ámbito institucional, la ciudad recibirá 12 millones de euros de fondos europeos para el proyecto ‘Edilquivir’, centrado en la mejora del entorno del Guadalquivir y el distrito Sur. Y, por último, la Justicia archiva provisionalmente el caso del incendio en la Mezquita-Catedral, al confirmarse que el origen del fuego fue accidental.

