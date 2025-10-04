Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del sábado 4 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los servicios básicos en parcelaciones, los fondos europeos y el carpetazo al procedimiento por el incendio en la Mezquita-Catedral copan la actualidad

Gráfico con las parcelaciones de El Alamillo, Sol, Maravillas y La Perla.

Gráfico con las parcelaciones de El Alamillo, Sol, Maravillas y La Perla. / Ramón Azañón

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La actualidad de este 4 de octubre en Córdoba viene marcada por avances en urbanismo, financiación europea y patrimonio. Cuatro parcelaciones —El Aljarafe, La Perla, Maravillas del Aeropuerto y El Sol— dan pasos clave hacia su legalización y acceso a servicios básicos. En el ámbito institucional, la ciudad recibirá 12 millones de euros de fondos europeos para el proyecto ‘Edilquivir’, centrado en la mejora del entorno del Guadalquivir y el distrito Sur. Y, por último, la Justicia archiva provisionalmente el caso del incendio en la Mezquita-Catedral, al confirmarse que el origen del fuego fue accidental.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

España

Internacional

Deportes

