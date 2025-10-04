El PSOE señala a Bellido y a Moreno como "cómplices" de la ZGAT

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González señaló al alcalde de Córdoba, José María Bellido, y al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, como “cómplices” de la Zona de Gran Afluencia Turística de Córdoba (ZGAT), y les acusó de “reírse de quienes confiaron en ellos en 2023 y traicionarlos tras los cinco meses de liberalización de horarios comerciales en el Distrito Centro de Córdoba, ignorando la propuesta de sindicatos, formaciones políticas y representantes del sector en Córdoba”.

La resolución definitiva publicada en el BOJA supone, para la edil, “un auténtico desprecio a Córdoba y a su comercio de proximidad. Y un jarro de agua fría para trabajadores del sector que esperaban recuperar derechos laborales”, e incide en que Moreno Bonilla y José María Bellido han actuado en connivencia para imponer la liberalización horaria.

“El presidente de la Junta le ha dado al alcalde la coartada perfecta para aparentar que él lo intentó, pero que la Junta lo decidió. Es una farsa construida para desmovilizar la protesta ciudadana y evitar que el comercio volviera a levantarse contra esta medida injusta”, subrayó. González advirtió de que el PP culminó con esta decisión lo que siempre buscó: beneficiar a las grandes superficies. “Estamos ante la liberalización horaria máxima, la que acaba con el pequeño comercio, la que dinamita la conciliación laboral de quienes trabajan en las grandes superficies y la que deja a Córdoba a merced de los intereses de las multinacionales”, afirmó.

La concejala recordó, además, el engaño del año 2023, cuando Bellido pidió a los comerciantes y sindicatos que se desmovilizaran para trabajar una propuesta conjunta. “Lo de entonces fue sólo una maniobra de distracción. Hoy se demuestra que se rieron de la buena fe de quienes confiaron en su palabra. Nunca hubo voluntad de defender al comercio cordobés y a las personas que en él trabajan, sólo de ganar tiempo y cumplir el mandato del PP”, señaló.

El PSOE insiste en que el PP siempre actúa al servicio del gran capital. “Bellido y Moreno Bonilla ya no engañan a nadie. Lo único que nunca falla en el PP es su compromiso con las grandes superficies y su desprecio hacia el pequeño comercio y hacia los trabajadores y trabajadoras del sector”, concluyó González.