La Inspección de Trabajo propicia la contratación de 36 personas con discapacidad en Córdoba

La Inspección de Trabajo de Córdoba ha investigado en los últimos cuatro años a casi 70 empresas con más de 50 trabajadores para comprobar si cumplen con la ley en cuanto a la reserva de contratación para personas con discapacidad, según ha informado el Ministerio a solicitud de este diario. La finalidad de esta campaña de inspección es "conseguir la integración laboral de las personas que conforman este colectivo y que las empresas cumplan con su obligación de cuota de reserva". Lo habitual es que las inspecciones no concluyan con el inicio de expedientes sancionadores, sino que "se practica requerimiento a aquellas empresas que incumplen, para que dispongan de un plazo para subsanar la situación, tras lo cual se procede a la verificación correspondiente", señalan las mismas fuentes.

De esta forma, entre 2020 y 2024, se formalizaron quince requerimientos en las 68 empresas investigadas, lo que significa que en un 22% de los casos, se detectaron incumplimientos de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos requerimientos motivaron una sanción y propiciaron la contratación de 36 trabajadores con discapacidad, para cumplir con las exigencias legales. Asimismo, las empresas afectadas en Córdoba invirtieron 201.579 euros en medidas alternativas a la contratación.

Un cupo del 2% de la plantilla

En España, el cupo de discapacidad se rige por el Real Decreto Legislativo 1/2013, que exige a las empresas con 50 o más empleados reservar un mínimo del 2% de su plantilla a personas con discapacidad, siendo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el organismo que facilita información y gestión sobre este tema. Para el empleo público, se reserva un mínimo del 7% de las vacantes en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad. También existen medidas excepcionales que permiten a las empresas cumplir con la cuota de reserva a través de otras vías, como la contratación de bienes y servicios a centros especiales de empleo.

Según la información facilitada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los datos facilitados corresponden al periodo de 2020 a 2024, ya que aún no se ha cerrado el ejercicio de 2025. El Ministerio apunta además, que la actividad de inspección, que solo se lleva a cabo en empresas con un mínimo de empleados, es proporcional a la realidad del tejido productivo de Córdoba, en el que existe una importante presencia de empresas pequeñas que no se ven afectadas por las obligaciones de contratación de personas con discapacidad.