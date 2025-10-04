Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 4 de octubre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Música
Concierto de Antonio Orozco
El reconocido cantante y compositor catalán Antonio Orozco actúa en Córdoba, dentro de su tour La Gira de mi vida, incluyendo sus grandes éxitos y canciones de su nuevo álbum. El precio de las entradas es de 30 a 60 euros.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Avda. Menéndez Pidal.
21.30 horas.
Café cantante
Actuación de Andrea Heredia
Recital flamenco de Andrea Heredia dentro del ciclo Café Cantante. La entrada es libre hasta completar el aforo. Entrega de tickets 90 minutos antes del comienzo del espectáculo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
21.00 horas.
Ciclo ‘Noches eclécticas’
Concierto de M. Ward
Mathew Stephen Ward, conocido artísticamente como M. Ward, es un músico y compositor estadounidense que combina elementos del blues, el country, el folk y el rock n´roll para crear una de las obras más personales y sugerentes dentro de la escena alternativa estadounidense. Entrada general: 15 euros.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Don Gome, 2.
21.30 horas.
Poetas del mundo
Actividades de Cosmopoética
Destacar de la programación las actividades El universo de Noa, a las 11.00, en la Sala Orive, que contará con Alejandro López Andrada y José María Guzmán, que unirán poesía y música, respectivamente; a las 12.00, en el Real Jardín Botánico, habrá un recital colectivo de poetas de Córdoba, Moliendo versos; a las 18.00, en el Conservatorio de música Músico Ziryab, tendrá lugar la actividad Recuperando a los Machado, con Eva Díaz Pérez y Alfonso Guerra; a las 19.00, se celebrará el acto de clausura, con actuaciones musicales y la lectura del pregón a cargo de Davida Uclés y Azahara Palomeque, y por último, a las 20.00 horas, en en conservatorio de música Músico Ziryab, cerrará Cosmopoética con un concierto lírico en homenaje a Antonio Machado del pianista Miquel Ortega, acompañado por el barítono cordobés Javier Povedano y la soprano Suzana Nadejde.
CÓRDOBA. Varias.
Desde las 11.00 horas.
Comedia
Espectáculo ‘¡Me tenéis frita!’
Eva y Qué vuelve con un show de humor inteligente donde demuestra que cumplir 40 es como el aceite de oliva virgen extra: puro, intenso y con mucho cuerpo. Venta de entradas: anticipada 14 euros. Día del espectáculo 16 euros. entradium.com.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
20.30 horas.
Música
Celebración de la Velá de Ntra. Sra. del Rosario
Concierto de Tresillo y otras figuras, un grupo de mujeres instrumentistas apasionadas por la música. Interpretan versiones de soul, jazz, blues, rock y pop.
CÓRDOBA. Plaza Electromecánicas.
22.30 horas.
Semana Gala 2025
Conversación con versos de Antonio Gala
Intervienen Luis Cárdenas, secretario de Antonio Gala, y el investigador y escritor Pedro J. Plaza, premio Andalucía de la Crítica.
CÓRDOBA. Fundación Cajasol.
Ronda de los Tejares, 32.
12.00 horas.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura