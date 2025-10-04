Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 4 de octubre de 2025

Música

Concierto de Antonio Orozco

El reconocido cantante y compositor catalán Antonio Orozco actúa en Córdoba, dentro de su tour La Gira de mi vida, incluyendo sus grandes éxitos y canciones de su nuevo álbum. El precio de las entradas es de 30 a 60 euros.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Avda. Menéndez Pidal. 21.30 horas.

Café cantante

Actuación de Andrea Heredia

Recital flamenco de Andrea Heredia dentro del ciclo Café Cantante. La entrada es libre hasta completar el aforo. Entrega de tickets 90 minutos antes del comienzo del espectáculo.

CÓRDOBA. Posada del Potro. Plaza del Potro. 21.00 horas.

Ciclo ‘Noches eclécticas’

Concierto de M. Ward

Mathew Stephen Ward, conocido artísticamente como M. Ward, es un músico y compositor estadounidense que combina elementos del blues, el country, el folk y el rock n´roll para crear una de las obras más personales y sugerentes dentro de la escena alternativa estadounidense. Entrada general: 15 euros.

CÓRDOBA. Palacio de Viana. Don Gome, 2. 21.30 horas.

Concierto de M. Ward / CÓRDOBA

Poetas del mundo

Actividades de Cosmopoética

Destacar de la programación las actividades El universo de Noa, a las 11.00, en la Sala Orive, que contará con Alejandro López Andrada y José María Guzmán, que unirán poesía y música, respectivamente; a las 12.00, en el Real Jardín Botánico, habrá un recital colectivo de poetas de Córdoba, Moliendo versos; a las 18.00, en el Conservatorio de música Músico Ziryab, tendrá lugar la actividad Recuperando a los Machado, con Eva Díaz Pérez y Alfonso Guerra; a las 19.00, se celebrará el acto de clausura, con actuaciones musicales y la lectura del pregón a cargo de Davida Uclés y Azahara Palomeque, y por último, a las 20.00 horas, en en conservatorio de música Músico Ziryab, cerrará Cosmopoética con un concierto lírico en homenaje a Antonio Machado del pianista Miquel Ortega, acompañado por el barítono cordobés Javier Povedano y la soprano Suzana Nadejde.

CÓRDOBA. Varias. Desde las 11.00 horas.

Comedia

Espectáculo ‘¡Me tenéis frita!’

Eva y Qué vuelve con un show de humor inteligente donde demuestra que cumplir 40 es como el aceite de oliva virgen extra: puro, intenso y con mucho cuerpo. Venta de entradas: anticipada 14 euros. Día del espectáculo 16 euros. entradium.com.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

Música

Celebración de la Velá de Ntra. Sra. del Rosario

Concierto de Tresillo y otras figuras, un grupo de mujeres instrumentistas apasionadas por la música. Interpretan versiones de soul, jazz, blues, rock y pop.

CÓRDOBA. Plaza Electromecánicas. 22.30 horas.

Semana Gala 2025

Conversación con versos de Antonio Gala

Intervienen Luis Cárdenas, secretario de Antonio Gala, y el investigador y escritor Pedro J. Plaza, premio Andalucía de la Crítica.