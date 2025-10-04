Día del Pilar
La Guardia Civil de Córdoba inicia los actos por su patrona
Organiza una ruta senderista desde Baena a Castro del Río con más de 200 personas y una ruta motera por la zona norte de la provincia
La Comandancia de Córdoba inició los actos de conmemoración de la festividad de la patrona de la Guardia Civil con una ruta senderista de Baena a Castro del Río, ruta que está enmarcada en la actividad “Camino Mozárabe. Camino Seguro” que viene llevando a cabo la Comandancia cordobesa durante el presente año. En la ruta senderista participaron unas 200 personas y, asimismo, también se llevó a cabo una ruta motera por por la zona norte de la provincia en la que participaron unos 50 motoristas. Ambas actividades finalizaron con un almuerzo de convivencia en la localidad de Castro del Río.
Con el “Camino Mozárabe. Un camino seguro”, la Guardia Civil de Córdoba está dando cumplimiento a los objetivos marcados por la Secretaría de Estado de Seguridad en el Plan Turismo Seguro, ya que se reconocerán itinerarios y se identificarán puntos sensibles para prestar una pronta atención al peregrino que lo necesite. En este sentido, la aplicación Alertcops, la app de la Secretaría de Estado de Seguridad, tiene activada la funcionalidad Guardián Camino Mozárabe, para todos los usuarios de la aplicación que quieran estar conectados con el COS (062) de la Guardia Civil mientras peregrinan por la provincia cordobesa.
La Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba agradeció a la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Córdoba, a la Diputación Provincial, al Grupo de Desarrollo Rural, a los alcaldes de los Ayuntamientos de Baena y Castro del Río e instituciones, fundaciones y empresas que colaboraron en impulsar la celebración de esta actividad, así como a los ciudadanos que acompañaron en las rutas durante el recorrido de esta etapa.
