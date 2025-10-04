Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 4 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 5 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonio Castilla Lendines
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
María Remujo Muñoz
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Manuel Julián González Gómez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafael Jiménez Breñas
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
