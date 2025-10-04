Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 4 de octubre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 5 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Castilla Lendines

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

María Remujo Muñoz

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel Julián González Gómez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafael Jiménez Breñas

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

