Hacemos Córdoba critica la compra de vehículos diésel y pide una 'flota verde' municipal

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado al alcalde de Córdoba y a su equipo de gobierno del Partido Popular que garanticen y se comprometan que todas las renovaciones de flotas municipales, empezando por Sadeco, se realicen con criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.

La coalición de izquierdas ha advertido de la “contradicción flagrante” del PP, que “se llena la boca hablando de sostenibilidad y movilidad verde mientras impulsa la compra de vehículos diésel”. En este sentido, Hacemos Córdoba ha pedido que se reconsidere la licitación publicada a finales de agosto para la adquisición de 30 vehículos diésel en Sadeco, y que se estudie la posibilidad de paralizarla si no cumple con los compromisos medioambientales que la propia ciudad ha asumido.

“No tiene sentido presumir hace unos días de Semana Europea de la Movilidad mientras se compran 30 camiones diésel. Es la prueba de que el Partido Popular vuelve a engañar a la ciudadanía y que no tiene una política real de sostenibilidad, sino un discurso vacío que contradicen con sus actos”, ha señalado el grupo municipal.

Desde Hacemos Córdoba, recuerdan que la renovación de la flota de las empresas públicas “debería ser una oportunidad para avanzar hacia un modelo de ciudad más limpia y saludable”, apostando por vehículos eléctricos, de bajas emisiones y menos ruidos, que contribuyan tanto a reducir la contaminación como a mitigar el ruido que sufren los vecinos, especialmente en los turnos nocturnos de recogida de residuos.

Hacia una 'flota verde'

“El Ayuntamiento debe predicar con el ejemplo. Si de verdad se quiere avanzar hacia una Córdoba más sostenible, hay que empezar por las propias empresas municipales, y eso pasa por que 2026 sea el año de la transición hacia una flota verde”, han afirmado. Hacemos Córdoba ha aprovechado además para denunciar la “falta de rumbo y planificación” en la gestión de Sadeco, que “lleva meses a la deriva, sin una estrategia clara de sostenibilidad, sin reforzar la plantilla y sin responder al evidente deterioro de la limpieza en los barrios”.

“Córdoba está más sucia y más abandonada que nunca, y mientras tanto, el PP toma decisiones que van en sentido contrario al futuro que necesita esta ciudad”, han lamentado desde la coalición.

Finalmente, Hacemos Córdoba ha pedido al alcalde que revise la planificación de las renovaciones de flotas de todas las empresas municipales y que “garantice un compromiso firme con los vehículos eléctricos y sostenibles”, evitando inversiones que “supongan un retroceso en los objetivos de descarbonización y sostenibilidad que Córdoba debe cumplir en los próximos años”.