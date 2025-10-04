El Colegio de Médicos de Córdoba convoca la 23ª edición de sus Premios de Investigación, que un año más cuentan con el patrocinio de CaixaBank. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 1 al 23 de octubre de 2025.

Más información sobre las bases de la esta convocatoria en www.comcordoba.com. El primer premio está dotado con 5.000 euros; el segundo, con 3.000, y el tercero, 2.000.