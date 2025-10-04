El Colegio de Enfermería de Córdoba organiza un taller sobre lactancia materna para mujeres y familiares

Con motivo de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el grupo de trabajo de las enfermeras especialistas en Obtetricia y Ginecología (matronas) del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha organizado una Jornada bajo el lema ‘Apoyar la lactancia materna es cosa de todos’, que se celebrará en la sede del colegio el próximo 8 de octubre. Abierta a todas las mujeres y familias cordobesas interesadas, hasta completar aforo, esta jornada de asistencia gratuita contará con un taller, mesa redonda y posterior debate; además de con asesorías de lactancia materna que se realizarán de forma simultánea a cargo de cuatro matronas cordobesas.

En concreto, esta Jornada se desarrollará de 17.00 a 20.00 horas y comenzará con un taller sobre Estrategias de lactancia para la madre trabajadora, a cargo de la matrona cordobesa y miembro del citado grupo de trabajo del Colegio, Irene Barba. Posteriormente, se celebrará una mesa redonda con la participación de enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología, en Familiar y Comunitaria, y en Enfermería Pediátrica; así como con Lola Mena, representante del grupo de apoyo Almamar. Tras la mesa, se abrirá un debate para compartir dudas, inquietudes y experiencias.

Esta jornada, que también tendrá un momento distendido para compartir una merienda, cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de Matronas, de los grupos de apoyo a la lactancia repartidos por toda la provincia Almamar, Vínculo Materno, Mejor Mamar, Instinto maternal y Mamaré; y de las matronas que ejercen en el ámbito privado Madresencia y Tu matrona Irene.

Programa del taller. / CÓRDOBA