El Colegio de Enfermería de Córdoba convoca su 38ª Premios de Investigación

El plazo de presentación concluye el 13 de octubre

Entrega de uno de los premios de la edición anterior. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Hasta el próximo 13 de octubre estará abierto el plazo de presentación de trabajos para el 38º Premio de Investigación de Enfermería del Colegio de Enfermería de Córdoba, que desde el año 2023 pasó a denominarse Premio de Investigación de Enfermería Enfermera Nanda Casado Salinas, en señal de recuerdo y homenaje a esta enfermera cordobesa fallecida por covid-19 en mayo de 2020. Un galardón al que, por quinta vez en sus ya 38 años de historia, podrán optar todas las enfermeras y enfermeros andaluces. Con idéntico plazo arranca el periodo de presentación para la 31º Convocatoria de Proyectos de Investigación de Enfermería, a la que podrán acceder colegiados y colegiadas del Colegio de Enfermería de Córdoba.

Esta nueva edición de los Premios y Convocatoria de Proyectos de Investigación del Colegio vuelve a contar con una dotación económica total de 7.000 euros. Todos estos galardones serán entregados en la que será la tercera Jornada de Investigación del Colegio de Enfermería de Córdoba, prevista para el 26 de noviembre. Más información en www.colegioenfermeriacordoba.com.

