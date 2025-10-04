Comercio
La cadena de perfumerías Druni se instalará en el local que Zara dejó vacío en Gondomar
La empresa valenciana ya tiene otra tienda en Córdoba, en el centro comercial El Arcángel
Ya se conoce cuál será el próximo ocupante del megalocal que Zara dejó vacío en la céntrica calle Gondomar, en Córdoba capital. Según ha adelantado Cordópolis y ha podido confirmar este periódico por fuentes cercanas a la operación, la empresa que se instalará será Druni, una cadena valenciana de perfumerías especializadas en la venta de perfumes, cosmética, maquillaje y aseo personal. Poco después del cierre de Zara para su traslado al centro comercial en la calle Jesús y María, con apertura hace un par de semanas, el local de Gondomar ya estaba en obras.
Ahora, ya se sabe que el gran espacio comercial lo ocupará Druni, una cadena de perfumerías y cosmética que ya cuenta con una tienda en Córdoba, en concreto, en el centro comercial El Arcángel, donde abrió a finales del año pasado. A pesar de que habían sonado otros nombres de empresas para quedarse con la tienda que dejaba vacía el buque insignia de Inditex, finalmente será la empresa de perfumería la que ocupe el espacio.
Según aparece en la web de Druni, la empresa nació en Carlet (Valencia), en 1987 y a día de hoy cuenta con más de 300 tiendas y más de 2.000 trabajadores en toda España. En 2015 lanzó su tienda on-line y según aseguran desde la empresa valenciana son, actualmente, "uno de los e-commerce líder del mercado en su sector".
