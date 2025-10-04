Enfermedades raras
La Asociación Española de Síndrome de Kabuki celebra su encuentro anual en Córdoba
La entidad se reúne este sábado en el Jardín Botánico
La Asociación Española de Familiares y Afectados por el Síndrome Kabuki (AEFA Kabuki) celebra su reunión anual en Córdoba desde este viernes 3 de octubre y hasta el domingo 5. Más de 100 personas, provenientes de distintas regiones de España, se congregan en la capital cordobesa para participar en unas jornadas de convivencia, apoyo y aprendizaje.
En concreto, este sábado celebran un encuentro en el Jardín Botánico y actividades como información acerca de este síndrome, visita al zoo, flamenco y cocina inclusivos y barra solidaria. Más información en info@sindromekabuki.es y https://www.sindromekabuki.es/index.html.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura