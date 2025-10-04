La Asociación Española de Síndrome de Kabuki celebra su encuentro anual en Córdoba

La Asociación Española de Familiares y Afectados por el Síndrome Kabuki (AEFA Kabuki) celebra su reunión anual en Córdoba desde este viernes 3 de octubre y hasta el domingo 5. Más de 100 personas, provenientes de distintas regiones de España, se congregan en la capital cordobesa para participar en unas jornadas de convivencia, apoyo y aprendizaje.

En concreto, este sábado celebran un encuentro en el Jardín Botánico y actividades como información acerca de este síndrome, visita al zoo, flamenco y cocina inclusivos y barra solidaria. Más información en info@sindromekabuki.es y https://www.sindromekabuki.es/index.html.