Enfermedades raras

La Asociación Española de Síndrome de Kabuki celebra su encuentro anual en Córdoba

La entidad se reúne este sábado en el Jardín Botánico

El Jardín Botánico de Córdoba acoge el encuentro.

La Asociación Española de Familiares y Afectados por el Síndrome Kabuki (AEFA Kabuki) celebra su reunión anual en Córdoba desde este viernes 3 de octubre y hasta el domingo 5. Más de 100 personas, provenientes de distintas regiones de España, se congregan en la capital cordobesa para participar en unas jornadas de convivencia, apoyo y aprendizaje.

En concreto, este sábado celebran un encuentro en el Jardín Botánico y actividades como información acerca de este síndrome, visita al zoo, flamenco y cocina inclusivos y barra solidaria. Más información en info@sindromekabuki.es y https://www.sindromekabuki.es/index.html.

Cartel anunciador del encuentro.

