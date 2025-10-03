Así celebra Vueling la conexión Córdoba-Barcelona: “Solecito, buena gente y mucho arte”

¿Qué une a Córdoba y Barcelona? Con esta pregunta comienza el vídeo con el que la compañía aérea Vueling informa de la nueva ruta Córdoba-Barcelona, compartido en redes sociales. “Barcelona y Córdoba tienen muchas cosas en común, y ahora también una nueva ruta directa. ¿Volamos?”, cita la publicación.

Entre las ventajas para emprender la ruta, la compañía apunta a Córdoba como “un destino con encanto” con “solecito, buena gente y mucho arte”; e invita a no perderse la Mezquita-Catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Puente Romano y Medina Azahara.

Dos frecuencias semanales

Vueling estrenó la ruta entre Córdoba y Barcelona el pasado 18 de septiembre con un vuelo desde la ciudad condal que aterrizó en el Aeropuerto de la capital a las 14.33 horas. La compañía tiene previsto mantener los vuelos, con dos frecuencias semanales al menos hasta marzo de 2026.

La compañía vuela los jueves a las 15.25 horas y los domingos a las 14.20, con llegada a Barcelona a las 17.05 y 16.00 horas, respectivamente. En sentido inverso, los vuelos parten desde El Prat los jueves a las 13.10 y los domingos a las 12.05, aterrizando en Córdoba a las 14.50 y 13.45 horas. Además, a partir del 18 de octubre, el vuelo de los jueves pasará a operarse los martes (con salida cinco minutos antes). La ruta se cubre con un Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros, lo que supone una oferta de 10.800 plazas hasta final de año.

José Jiménez y Antonio José Roldán junto a la tripulante cordobesa Alicia, a su llegada a Córdoba. / A.J.González

178 destinos internacionales

La conexión con el aeropuerto Barcelona-El Prat permitirá viajar desde el aeródromo cordobés con una sola parada a prácticamente cualquier capital de Europa, además de a ciudades de América, África y Asia.

Según la página web de AENA, con esta ruta hasta 66 países y 178 destinos internacionales, la mayoría europeos, pero también del Golfo Pérsico, China, América o África, estarán a un solo salto desde Córdoba. A ellos, hay que sumar otras 28 conexiones con ciudades del resto del país, como Vigo, A Coruña o Bilbao.