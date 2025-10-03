Reclamación vecinal
Los vecinos de Costanillas reclaman al Ayuntamiento de Córdoba la limpieza y la demolición de construcciones en ruina en solares municipales
La asociación Galea Vetus pide a la Gerencia de Urbanismo que actúe con urgencia porque dicen que acarrean graves problemas de seguridad y salubridad
Los vecinos de Costanillas, a través de la asociación vecinal Galea Vetus, han solicitado a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba que actúe de manera urgente en los solares de propiedad municipal situados en las calles Costanillas y Hornillo, debido al "grave estado de abandono y deterioro que presentan".
Los vecinos exigen al Ayuntamiento y a la Gerencia de Urbanismo la limpieza y demolición inmediata de las construcciones en ruina en un solar de su propiedad. Se trata de un espacio que, desde hace años, "acumula edificaciones en ruina, escombros, maleza y basura, convirtiéndose en un foco de insalubridad, inseguridad y degradación urbana". La situación es tan grave que las construcciones en ruina presentan "un riesgo real de derrumbe", con peligro para los peatones y para quienes circulan cerca del solar. Además, la falta de limpieza y mantenimiento "ha favorecido la proliferación de plagas y acumulación de residuos, lo que genera graves problemas de salubridad y de seguridad por el alto riesgo de incendio por la maleza acumulada".
Medidas exigidas
Desde la entidad vecinal se insiste en que la "dejadez municipal" no puede prolongarse más tiempo, ya que "afecta a la calidad de vida de los residentes y pone en riesgo a quienes transitan por la zona" y recuerdan que las ordenanzas municipales y la legislación vigente obligan a los propietarios de solares y edificaciones a mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato. “El Ayuntamiento no puede exigir a los ciudadanos lo que él mismo incumple. No es de recibo que sea la propia administración local la que dé peor ejemplo, manteniendo solares ruinosos que ponen en peligro la vida y la salud de las personas”, denuncian los representantes vecinales.
Por todo ello, la entidad vecinal exige a la Gerencia de Urbanismo la adopción inmediata de las medidas que garanticen la limpieza inmediata del solar y la retirada de basuras, maleza y escombros, la demolición de las construcciones en ruina y la adecuación y vallado del espacio hasta que se ponga en marcha su uso futuro en el que ya está trabajando la asociación.
Plan de uso futuro del solar
Galea Vetus informa de que está trabajando en la presentación de un plan de uso futuro del solar, de manera que deje de ser un punto negro en el barrio y se convierta en un espacio de utilidad comunitaria. “Estamos hartos de promesas incumplidas. La pasividad del Ayuntamiento no sólo degrada la imagen del barrio, sino que también pone en peligro a sus vecinos. No aceptaremos más excusas ni dilaciones. Exigimos soluciones inmediatas”, concluyen desde la asociación. La asociación confía en que el equipo de gobierno atienda esta reclamación vecinal y adopte medidas inmediatas para garantizar la seguridad y la dignidad del entorno.
La entidad vecinal anuncia que, en caso de no obtener respuesta en un plazo razonable, valorará la posibilidad de emprender acciones legales y movilizaciones vecinales, con el objetivo de obligar al Ayuntamiento "a cumplir con sus responsabilidades y garantizar los derechos básicos de seguridad y salubridad de la ciudadanía".
