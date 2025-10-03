La actualidad del viernes 3 de octubre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los fondos europeos, el archivo de la causa por el incendio de la Mezquita y los avances en la legalización de las parcelaciones centran el interés informativo
El Ayuntamiento ha recibido 12 millones de euros de fondos europeos para impulsar el proyecto 'Edilquivir', centrado en revitalizar el entorno del Guadalquivir, especialmente en el distrito Sur. Fondos que también llegan, y en abundancia, a la provincia. Además, la Justicia archiva provisionalmente el caso del incendio en la Mezquita-Catedral al confirmarse su origen accidental. Por otro lado, otras cuatro parcelaciones avanzan en su camino hacia la dotación de servicios básicos.
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- El juez da carpetazo al procedimiento iniciado por el incendio en la Mezquita-Catedral
- Cuatro parcelaciones más de Córdoba avanzan en la legalización y dotación de servicios
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los médicos de Córdoba se suman a la huelga y piden un estatuto que mejore sus condiciones laborales
- Aparecen más de medio centenar de cigüeñas muertas en las inmediaciones del vertedero de Sadeco
- La Feria Cofrade de España e Iberoamérica toma Córdoba como "una muestra de fe, de arte y de patrimonio"
- El hospital San Juan de Dios prevé ampliar sus instalaciones con la construcción de un nuevo edificio
- Convocados tres procesos selectivos en el Ayuntamiento de Córdoba dotados de casi 30 plazas
Provincia
- Hacienda aprueba siete planes EDIL en la provincia de Córdoba con una subvención de la UE de 53,3 millones
- La Rambla inaugura Enbarro, la feria de cerámica más antigua de España
- El sevillano Ángel Zapata se adjudica el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Fuente Palmera de Boda
Andalucía
- Moreno anuncia un plan de choque, una auditoría y "responsabilidades" por la crisis del cribado del cáncer de mama
España
- La UCO desvela que el PSOE dio a Ábalos y Koldo sobres con efectivo en Ferraz
- El fiscal general comenzará a ser juzgado el 3 de noviembre en el Supremo, que acepta como testigos a Miguel Ángel Rodríguez y González Amador
Internacional
- Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte antes del domingo su plan de paz para Gaza y amenaza con desatar "un infierno"
Cultura
Deportes
- Iván Ania y su demanda para superar al Zaragoza: “Si conseguimos minimizar los fallos, iremos para arriba”
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura