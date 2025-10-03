Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 3 de octubre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los fondos europeos, el archivo de la causa por el incendio de la Mezquita y los avances en la legalización de las parcelaciones centran el interés informativo

El proyecto 'Edilquivir' busca fondos europeos para transformar el distrito Sur

El proyecto 'Edilquivir' busca fondos europeos para transformar el distrito Sur / Ramón Azañón

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Ayuntamiento ha recibido 12 millones de euros de fondos europeos para impulsar el proyecto 'Edilquivir', centrado en revitalizar el entorno del Guadalquivir, especialmente en el distrito Sur. Fondos que también llegan, y en abundancia, a la provincia. Además, la Justicia archiva provisionalmente el caso del incendio en la Mezquita-Catedral al confirmarse su origen accidental. Por otro lado, otras cuatro parcelaciones avanzan en su camino hacia la dotación de servicios básicos.

Además, destacamos estas otras noticias:

