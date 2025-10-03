Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 3 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las consecuencias de la posible prórroga de los presupuestos del Estado, la aparición de nuevas aves muertas en Córdoba y los cambios en los juzgados de violencia machista, centran los titulares del día

Variante Oeste carretera CO-32 y el Puente de Ibn Firnas, Carreteras

Variante Oeste carretera CO-32 y el Puente de Ibn Firnas, Carreteras / Manuel Murillo Martínez / COR

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

¿Afectará a Córdoba una tercera prórroga de los Presupuestos Generales del Estado? Intentamos responder a esta pregunta con un repaso a los proyectos e inversiones que dependen de las cuentas estatales. Con este asunto abrimos una crónica informativa que también pasa por el hallazgo de nuevos cadáveres de aves en Córdoba que hacen saltar las alarmas sobre la aparición de gripe aviar. Y en tercer lugar, te contamos los cambios que tendrán desde hoy los juzgados de Violencia Sobre la Mujer en Córdoba, una sección que ya está "sobrecargada".

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Andalucía

Campo

Ocio

TEMAS

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
  3. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  4. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  5. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  6. Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
  7. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  8. Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 3 de octubre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 3 de octubre de 2025

Un juzgado de violencia machista ya «sobrecargado» asume más trabajo a partir de hoy

Un juzgado de violencia machista ya «sobrecargado» asume más trabajo a partir de hoy

Los abogados de Lucena esperan la resolución del Tribunal Supremo

Los abogados de Lucena esperan la resolución del Tribunal Supremo

Aparecen más de medio centenar de cigüeñas muertas en las inmediaciones del vertedero de Sadeco

Aparecen más de medio centenar de cigüeñas muertas en las inmediaciones del vertedero de Sadeco

La posibilidad de una tercera prórroga de los Presupuestos Generales deja en el aire nuevas inversiones para Córdoba

La posibilidad de una tercera prórroga de los Presupuestos Generales deja en el aire nuevas inversiones para Córdoba

Infraestructuras asfaltará la calle San Fernando la madrugada del domingo y Claudio Marcelo, en San Rafael

Infraestructuras asfaltará la calle San Fernando la madrugada del domingo y Claudio Marcelo, en San Rafael

Aprendiendo con las estrellas: Talento Capital, referente en formación artística, celebra su cuarta edición y las inscripciones están abiertas

Aprendiendo con las estrellas: Talento Capital, referente en formación artística, celebra su cuarta edición y las inscripciones están abiertas
Tracking Pixel Contents