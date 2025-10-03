La actualidad del viernes 3 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las consecuencias de la posible prórroga de los presupuestos del Estado, la aparición de nuevas aves muertas en Córdoba y los cambios en los juzgados de violencia machista, centran los titulares del día
¿Afectará a Córdoba una tercera prórroga de los Presupuestos Generales del Estado? Intentamos responder a esta pregunta con un repaso a los proyectos e inversiones que dependen de las cuentas estatales. Con este asunto abrimos una crónica informativa que también pasa por el hallazgo de nuevos cadáveres de aves en Córdoba que hacen saltar las alarmas sobre la aparición de gripe aviar. Y en tercer lugar, te contamos los cambios que tendrán desde hoy los juzgados de Violencia Sobre la Mujer en Córdoba, una sección que ya está "sobrecargada".
- La posibilidad de una tercera prórroga de los Presupuestos Generales deja en el aire nuevas inversiones para Córdoba
- Aparecen más de medio centenar de cigüeñas muertas en las inmediaciones del vertedero de Sadeco
- Un juzgado de violencia machista ya «sobrecargado» asume más trabajo a partir de hoy
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Infraestructuras asfaltará la calle San Fernando la madrugada del domingo y Claudio Marcelo, en San Rafael
- La Agencia Tributaria dibuja el mapa de los municipios más ricos y más pobres de Córdoba
- El jurado halla culpable por unanimidad al acusado de asesinar a un hombre en Platero Pedro de Bares
- Los Tedax que retiraron un proyectil de la guerra frente a El Arcángel: "Era totalmente letal y tenía tres kilos de explosivo"
- Estudiantes de Córdoba se manifiestan contra el "genocidio" en Gaza y exigen al Gobierno "la ruptura total" con Israel
Provincia
- Ágatha Ruiz de la Prada inaugura una nueva edición de Fuente Palmera de Boda
- Detenido en Lucena por un supuesto intento de abuso sexual a una menor
- Detenido en Antequera un hombre buscado por un tiroteo con dos heridos en Puente Genil
Cultura
- Belmonte despliega cuatro décadas de maestría escultórica en Madrid
- Rubén Darío y Unamuno, un diálogo bajo el paraguas de Cosmopoética
Deportes
Andalucía
- El SAS llamará a 2.000 mujeres en una semana para detectar si hubo fallos en el cribado de cáncer de mama
Campo
Ocio
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba