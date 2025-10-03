Salvador Vázquez inaugura la nueva temporada de la Orquesta de Córdoba con el concierto 'Influencia poética'

La Orquesta de Córdoba estrena un recorrido musical donde las partituras se convierten en "imágenes y sentimientos profundos" que se podrá disfrutar entre el 9 y 10 de octubre en el Gran Teatro de Córdoba con motivo de la inauguración de la nueva temporada de conciertos de abono. El director malagueño Salvador Vázquez, que recientemente debutó con la Orquesta de Valencia, se pondrá al frente de la formación cordobesa para ofrecer un programa cargado de evocación, color y emoción, con la pianista Judith Jáuregui como solista invitada.

El repertorio se inicia con la Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel, pieza de refinada elegancia y melancolía contenida, escrita en 1899, donde el compositor francés evoca un recuerdo delicado y nostálgico. A continuación, Noches en los jardines de España de Manuel de Falla, un tríptico de gran colorido orquestal en el que la música se impregna de aromas andaluces, sugerencias impresionistas y ecos de la tradición española. El programa culmina con los Cuadros de una exposición de Modest Músorgski, en la orquestación magistral de Ravel, una obra que "transforma la visita a una galería pictórica en un auténtico caleidoscopio musical, donde cada cuadro cobra vida a través del timbre y la fuerza expresiva de la orquesta".

Con este primer concierto de abono, la Orquesta de Córdoba reafirma su compromiso con ofrecer experiencias artísticas únicas, que acerquen al espectador a la riqueza de la música sinfónica universal. Las entradas individuales para este concierto estarán disponibles desde el 2 de octubre a través de la web de la Orquesta de Córdoba. Además, se amplía el plazo de compra para nuevos abonados hasta el 8 de octubre, tras haberse superado ya el número de abonados de la temporada pasada. Por otra parte, la Orquesta celebra el apoyo de una docena de nuevos mecenas que se han sumado este año a su plan de micromecenazgo, reforzando así el compromiso de la sociedad con el proyecto artístico de la institución.

Trayectoria del maestro Salvador Vázquez

Salvador Vázquez (1986), fue nombrado la temporada pasada director titular y artístico de la Orquesta de Córdoba. Reconocido como uno de los directores de orquesta más vibrantes y carismáticos de la nueva generación en España, destaca por su "apasionado compromiso que le lleva a combinar ópera y música sinfónica, que ha cosechado múltiples elogios de la crítica". En palabras de Verónica G. Prior de la Revista Ritmo, "La batuta de Salvador Vázquez, llena de agilidad, brillantez y romanticismo, supo capitanear con gran complicidad a una OFM llena de expresividad, color, timbre y perfecto empaste sonoro".

Ha dirigido orquestas como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de RTVE, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla o la Orquesta Filarmónica de Málaga, entre otras. Por otra parte, ha colaborado con cantantes y solistas de la talla de Anna Fedorova, Nancy Fabiola Herrera, Raquel Lojendio, Vadym Kholodenko, Daniel Ciobanu o Ainhoa Arteta entre muchos otros y ha sido asistente de directores como Domingo Hindoyán, Anu Tali, Antonello Allemandi y Gianluca Marcianò.

En temporadas recientes destacan los éxitos en su debut en el Teatro de la Zarzuela junto a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, así como el proyecto conjunto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y de la Orquesta de Córdoba, interpretando la integral de conciertos para piano de Rachmaninov, realizando un maratón conmemorativo por el 150 aniversario del compositor. Recientemente, ha debutado con la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Orquesta de Valencia.

El maestro Salvador Vázquez en la inauguración de la nueva temporada de la Orquesta de Córdoba / CÓRDOBA

Programa