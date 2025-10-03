El PSOE denuncia la supresión "de facto" del Programa Agente Tutor para la prevención de la violencia de género por parte del Ayuntamiento de Córdoba

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha denunciado en rueda de prensa que el Gobierno local de Bellido "ha suprimido de facto el Programa Agente Tutor", lo que el grupo socialista considera un retroceso en los recursos y acciones que el Consistorio de Córdoba realiza en materia de prevención de la violencia de género.

Moya, que ha indicado que el PSOE llevará una moción relativa a esta denuncia en el próximo pleno, ha detallado que a pesar de que dentro de la programación educativa de la página del Ayuntamiento esté la posibilidad de que los centros se puedan acoger al Programa Agente Tutor, la realidad es que "son ya varios los centros educativos, sus equipos directivos, los que se han encontrado con una negativa por respuesta, al solicitar las charlas de violencia de género de delitos de odio y igualdad que entre otras realizaban estos agentes tutores".

“Como cada septiembre, los centros escolares solicitan al Ayuntamiento las distintas actuaciones que quieren que los agentes de la Policía Local lleven a cabo en sus centros, y después de tener que insistir, ante la callada por respuesta, se les ha informado de que el Ayuntamiento ha decidido que la Policía Local no seguirá dando este servicio. Es más, el concurso audiovisual que se realizaba en centros de educación y secundaria sobre igualdad, violencia de género, seguridad vial, consumo de alcohol y otras sustancias o delitos de odio, entre otros riesgos que tienen nuestros jóvenes y la correspondiente gala de entrega de premios que se realizaba, ya no tendrá lugar. Sólo les ha durado el apoyo a este proyecto 3 años”, ha explicado Moya.

El Programa Agente Tutor es un programa que hasta el curso pasado ha ido aumentando el número de alumnado al que se alcanzaba con esta formación y sensibilización, llegando a actuar con una población de entre 16.000 y 23.000 menores, sobre todo en colegios e institutos. También ha llegado a la población reclusa, el ejército e incluso algún centro de mayores. Además, realizan actuaciones directas con el alumnado cuando se encuentran con casos reales que deben atender, asesorando e informando también a profesores y padres sobre cómo proceder sobre todo conforme a ley.

La edil ha proseguido denunciando que ante la "alarma" que supone que los centros educativos estén recibiendo las negativas a este programa, el PSOE se ha informado “y efectivamente la plantilla que conformaba la unidad de agentes tutores ha pasado de 7 a 2 personas, que se dedicarán única y exclusivamente a la educación vial”.

“Hablamos de una unidad y un programa de atención a menores tratan algunos de los principales y actuales riesgos que afectan a los jóvenes de nuestra ciudad; que ha recibido premios de la Federación andaluza de baloncesto, de Protección Civil de la Junta de Andalucía, de la FEMP y que el Ayuntamiento de Córdoba va a abandonar”, ha afeado Moya, que ha anunciado que el PSOE presentará una enmienda de adición para solicitarle al Gobierno municipal del PP que continúe con el desarrollo y ejecución del programa Agente Tutor que la Policía Local ha realizado desde el año 2015, dotándolo del personal necesario para atender la formación y atención especializada de casos en centros de educación sobre ciberacoso, igualdad y violencia de género.

La concejala ha referido que desde el año 2019 la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres se ha encontrado con la oposición de ultraderecha para poder sacar adelante una declaración institucional, y que por ello necesita de los grupos municipales para presentar mociones que recojas sus reivindicaciones.

"Pese a ello, el Gobierno de Bellido sigue sin ejecutar acciones aprobadas, como un estudio sobre la violencia machista en el ámbito educativo, fundamentalmente en secundaria, o la elaboración de protocolos de actuación contra las agresiones sexuales en locales de ocio nocturno", indica el partido.

La socialista ha puesto en valor el "aumento exponencial de las transferencias de presupuesto tanto a comunidades autónomas como entidades locales desde 2018": 140 millones que se transfiere a las comunidades autónomas y 40 millones que se destinan a los ayuntamientos.

“No queremos pensar que el Partido Popular de Córdoba sigue la estela del Partido Popular de Madrid, comprando y aprobando aberraciones propuestas por la ultraderecha que nos devuelven a las cavernas ideológicas”, ha concluido Alicia Moya, que insta a Bellido a “comprometerse a continuar con este Programa Agente Tutor, de manera que al menos pueda decir que trabaja algo por erradicar la violencia machista”.