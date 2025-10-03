Jurassic Adventure llega al centro comercial La Sierra
Este espacio acogerá una aventura temática de dinosaurios en forma de scape room infantil del 3 al 25 de octubre
El centro comercial La Sierra celebra hasta el 25 de octubre Jurassic Adventure, una experiencia única y divertida pensada para los más pequeños, que podrán convertirse en auténticos exploradores mientras se sumergen en un emocionante mini scape room con temática de dinosaurios.
Durante el recorrido, los niños deberán superar diferentes pruebas y desafíos que pondrán a prueba su ingenio y capacidad de trabajo en equipo. Al finalizar, recibirán sellos que acreditan que han completado la misión como “super exploradores” y podrán hacerse fotos en un photocall especial para llevarse un recuerdo inolvidable.
La actividad se celebrará hasta el 25 de octubre y tendrá lugar los viernes en horario de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas, exceptuando el viernes 24 de octubre, que al coincidir con festivo en Córdoba no contará con programación. Los grupos estarán formados por un máximo de cuatro niños, cada uno de ellos acompañado de un adulto, con un aforo limitado de ocho participantes por turno junto a sus acompañantes.
Para acceder a la actividad será necesario presentar un ticket de compra mínimo de 15 euros correspondiente al periodo de la promoción, comprendido entre el 3 y el 25 de octubre.
Con esta propuesta, el centro comercial La Sierra refuerza su compromiso con la organización de actividades originales, educativas y divertidas que contribuyen a hacer de sus instalaciones un lugar de encuentro y ocio para toda la familia.
