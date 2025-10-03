Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Monumento Patrimonio de la Humanidad

El juez da carpetazo al procedimiento iniciado por el incendio en la Mezquita-Catedral

El juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha acordado el sobreseimiento provisional de las diligencias después de que la Policía informara de un siniestro accidental

Agentes de la Policía Judicial en la Mezquita de Córdoba.

Agentes de la Policía Judicial en la Mezquita de Córdoba. / AJ González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha puesto fin, de manera provisional, al procedimiento judicial iniciado para investigar el incendio que afectó a la Mezquita-Catedral, un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad, el pasado 8 de agosto.

De este modo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado este viernes de que el referido órgano judicial ha dictado un auto donde acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias previas incoadas tras el siniestro.

Esta decisión ha tenido lugar después de que el informe elaborado por la Policía Científica sobre las causas del incendio determinase que fue accidental, que tuvo un único foco y que se habría originado en la batería de una barredora eléctrica que se hallaba almacenada en el interior del templo, como se barajó desde los momentos iniciales.

