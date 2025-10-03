IU pide explicaciones por el cribado de cáncer de mama y el PSOE carga contra Moreno "por mentir descaradamente"

Los grupos políticos de IU y PSOE en Córdoba han lanzado este viernes sus críticas ante los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha realizado un llamamiento a las mujeres que han pasado por el programa de cribado para que "ante cualquier duda, acudan a las asociaciones de referencia". Crespín, que ha reiterado la petición de dimisión de la consejera, Rocío Hernández, carga contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "por haber mentido descaradamente cada vez que se ha referido al escándalo de los cribados erróneos".

El PSOE pide que se informe sobre el alcance que pueda tener en la provincia y el número de mujeres afectadas, al tiempo que cuestiona "si esto que está pasando con el cribado del cáncer de mama puede ocurrir también en otras patologías". Crespín también le afea que "no asuma responsabilidad alguna en un tema tan sensible y delicado que juega con la vida de las mujeres".

Por su parte, la dirección provincial de IU ha registrado una solicitud de información a la Delegación Provincial de Salud ante la situación "peligrosa y caótica que está generando el Gobierno andaluz por los recortes y desmantelamiento de la sanidad pública". IU alerta de que "no se está informando a tiempo" a las mujeres sobre los resultados de los cribados.

El coordinador provincial, Sebastián Pérez, se suma a la petición de información sobre cuántas mujeres de Córdoba puedan estar afectadas" y recuerda que "el cáncer de mama fue el más diagnosticado entre las mujeres de la provincia en 2024, con 750 casos nuevos". IU exige "transparencia y medidas inmediatas para que estos errores no se repitan" así como inversiones suficientes en la sanidad pública. Consideran inaceptable "que se priorice la sanidad privada mientras faltan recursos, personal y material en la pública, poniendo en riesgo la vida de las mujeres y la salud de la ciudadanía".