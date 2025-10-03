Infraestructuras asfaltará la calle San Fernando la madrugada del domingo y Claudio Marcelo, en San Rafael

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto llevar a cabo el asfaltado de la calle San Fernando en la madrugada del domingo 5 de octubre. La actuación, que se hará de noche y en fin de semana para afectar lo menos posible al tráfico, está incluida en la primera fase del Plan Asfalto 2025-2027 y su ejecución estaba prevista en septiembre. Tanto esta calle como la calle Claudio Marcelo han tenido que recibir sendas autorizaciones del Servicio de Proyectos de la Gerencia de Urbanismo para poder ser asfaltadas, ya que estas vías están enclavadas en pleno centro y tienen algunas zonas afectadas por la zona protegida de un Bien de Interés Cultural (BIC), como es el caso del Templo Romano.

En estas dos calles no se pondrá asfalto impreso como el que sí pudo ponerse en la calle Alfaros. El asfaltado de la calle Claudio Marcelo está previsto iniciarse el 24 de octubre, coincidiendo con la festividad de San Rafael. En el caso de esta calle, y al igual que en este plan asfalto, se asfaltará la vía completa y no solo la calzada por donde transitan los vehículos como se hizo en años anteriores (es decir, dejando fuera del asfaltado los aparcamientos).

Calle Claudio Marcelo. / Francisco González

70% ejecutado

El Plan Asfalto tuvo un presupuesto base de licitación de proyecto y obra de 11.322.202,76 euros, una partida que servirá para asfaltar 191 calles. De ellas, 53 se harán en 2025 y 138 entre 2026 y 2027. La superficie total a asfaltar es de 604.886,82 m2 (162.440,82 m2 en 2025 y 442.426 m2 en 2026-2027).

La primera fase del Plan Asfalto dio comienzo el pasado 1 de agosto en la avenida de la Victoria, y tiene previsto concluir a finales de octubre. De momento, se ha ejecutado en torno al 75% de las obras previstas, lo que supone haber asfaltado ya 130.000 metros cuadrados.

Así, ya se asfaltaron el Paseo de la Victoria, el paso inferior de la Glorieta Poeta Ibn Zaydun, la avenida de América, la glorieta Poeta Ibn Zaydun, Vía Augusta, Pintor López Obrero y San Vicente de Paul. Asimismo, durante el mes de septiembre se han llevado a cabo o va a hacerse en los próximos días las actuaciones en Ronda de la Manca, Hermanos Pinzones, Miguel Ángel Ortí, San Martín de Porres, Escritora G. Rueda, San Vicente de Paul, Mercurio, San Fernando, Cruz del Rastro, Tenor P. La Virgen, Músico C. Morales, Dolores Ibárruri, glorieta R. Bernier Soldevilla, El Almendro, Las Acacias, El Nogal, Los Copos, Fuente de la Salud, Llanos del Pretorio, avenida de los Custodios, la entrada de la avenida de Vallellano y la salida de Dr. Fleming.