Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 3 de octubre de 2025

Poetas del mundo

Continúan las actividades de Cosmopoética

Destacan Verso a verso, lecturas poéticas con Ismael Ramos, Santiago Elso y Lola Tórtola, a las 18.30, y Versos expandidos con Ana Carrasco y Lola López Mondéjar, a las 20.30 horas.

CÓRDOBA. Sala Orive. Plaza de Orive. 18.30 y 20.30 horas.

Comedia

Actuación de Maru Candel

Maru Candel actuará con su show de stand up, música e improvisación. Para público adulto.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

Semana de gala

‘Quintero de Gala’

Dentro de las actividades de la Semana de Gala tendrá lugar la charla de Jesús Vigorra con Andrea Quintero.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol. Avda. Ronda de los Tejares, 32. 20.00 horas.

Teatro

‘Los dos hidalgos de Verona’

Se pone en escena Los dos hidalgos de Verano, de William Shakespeare. Adaptación de Declan Donnellan y Nick Ormerod. Localidades: de 13 a 33 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 20.00 horas.

Música

Eternos music party

Con Rafa Sánchez, Alejo Stivel, La Orquesta Mondragón y Cadillac, un festival con los grupos más importantes de los ochenta. Localidades: de 30 a 45 euros.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Avda. Menéndez Pidal. 21.00 horas.

Presentación libro

‘Paca Blanco, La Brava’

La editorial Libros en acción presenta la autobiografía Paca Blanco, la Brava. Intervienen Paca Blanco, Cristina Contreras y Pepa Bonilla.

CÓRDOBA. Centro Social Rey Heredia. Periodista Alberto Almansa. 19.00 horas.

Califa fest 2025

Concierto de El Kanka y Beret

Dentro de la programación de Califa Fest tendrá lugar el concierto en directo de Beret y El Kanka. Entradas: desde 27,50 euros.

CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas. Avda. Gran Vía Parque, s/n. 20.30 y 22.30 horas.