Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 3 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 4 de octubre, está prevista la siguiente inhumación:
Rafael González Ripoll Garzón
La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio La Salud
Enrique Manaut Gil
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio La Fuensanta
Juan José Navarro Collado
La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio La Fuensanta
