Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 3 de octubre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 4 de octubre, está prevista la siguiente inhumación:

Rafael González Ripoll Garzón

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio La Salud

Enrique Manaut Gil

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio La Fuensanta

Juan José Navarro Collado

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio La Fuensanta

