GASTRONOMÍA
Paco Morales y Paola Gualandi se mantienen en el top de la cocina mundial con un nuevo reconocimiento en ‘The Best Chef Awards’
El chef cordobés y la jefa de cocina del restaurante Noor renuevan la calificación de ‘Tres Cuchillos’ en este prestigioso certamen que premia a los mejores espadas de los fogones a nivel mundial
Nuevo reconocimiento para el chef cordobés Paco Morales, que recientemente obtuvo el Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025, y que ahora repite un año más como uno los mejores cocineros del mundo de los galardones 'The Best Chef Awards', que reconocen a los mejores espadas de los fogones a nivel mundial.
En esta edición, el chef del restaurante Noor en Córdoba, único tres estrellas Michelin de la capital, y su jefa de cocina Paola Gualandi renuevan la máxima distinción de los 'Tres Cuchillos de The Best Chefs Awards', obtenida el año pasado. Un galardón reservado a los máximos exponentes del magisterio gastronómico.
Morales ha agradecido este nuevo reconocimiento a su equipo, colaboradores, clientes y colegas. La categoría de los tres cuchillos, instaurada en 2024, se otorga a los chefs que logran el 80% o más del máximo de puntos posibles, lo que indica un dominio culinario de primer nivel.
54 cocineros españoles premiados
'The Best Chef Awards' ha repartido sus cuchillos a un total de 783 cocineros de diferentes países del mundo (126 con tres cuchillos, 236 con dos cuchillos y 421 con un cuchillo. De ellos, 54 son cocineros españoles que se reparten en un total de 18 Tres Cuchillos, 18 con Dos Cuchillos y otros 18 con Un Cuchillo.
Junto a Paco Morales, tienen tres cuchillos Albert Adriá, Andoni Luis Aduriz, Ángel León, David Muñoz, Diego Guerrero, Eduard Xatruch, Oriol Castro & Mateu Casañas; Eneko Atxa, Javier & Sergio Torres, Joan Roca, Martín Berasategui, Nacho Manzano, Paco Mendez, Paco Pérez, Paco Roncero, Paolo Casagrande, Quique Dacostay Víctor Arguizoniz.
El mejor chef del mundo
Los premios ‘The Best Chefs Awards’ también han encumbrado al mejor chef del mundo, que ha recaído por segundo año en el danés Rasmus Munk, chef y socio de Alchemist.
El segundo puesto en el podio es para Ana Ros, del restaurante Hiša Franko en Kobarid (Eslovenia) y la medalla de bronce es para Himanshu Saini, de Trèsind Studio en Dubai.
Es la primera vez en las últimas ediciones que ningún chef español se cuela en el podio de estos reconocimientos, ya que David Muñoz fue elegido mejor chef en 2022 y 2023, mientras que Albert Adriá ocupó el segundo puesto en 2024.
