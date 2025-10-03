Un estudio desvela los hábitos sexuales de los cordobeses: este es el dato que los deja en mal lugar

¿Cómo es la vida sexual de los cordobeses? ¿Son infieles en Córdoba? ¿Cuáles son sus fantasías en las relaciones íntimas? A estas y otras preguntas da respuesta el informe elaborado Diversual, la web especializada en juguetes sexuales, y que dibuja una radiografía de los hábitos sexuales en cada una de las provincias españolas a partir de 4.794 entrevistas.

Entre otros datos, el estudio cuestiona el número de relaciones sexuales al mes y el número que arrojan los cordobeses los deja a la cola en número de encuentros sexuales, muy por debajo de la media española.

Concretamente, los cordobeses mantienen relaciones sexuales 5,3 relaciones sexuales al mes, mientras que la media nacional es de 6,3 días al mes, y la andaluza de 6,8 días al mes. Córdoba empata en número de relaciones sexuales a Álava, y se sitúa a la cola de las provincias españolas solo por delante de Soria (5,2) y Girona (5,0).

Mapa de relaciones sexuales al mes. / DIVERSUAL

Respecto a Andalucía, el resto de provincia se sitúa muy por encima de la media cordobesa. Así, en Sevilla se mantienen relaciones 6,6 días al mes; a continuación se sitúa Huelva, con 6,8; Cádiz, Almería, Málaga y Granada con 7,1; y finalmente Jaén, que con 8 días de relaciones sexuales al mes se sitúa como la segunda provincia del país –junto con Badajoz- donde se mantienen más relaciones al mes, solo superada por Teruel (8,1).

¿Son infieles los cordobeses?

Córdoba también se sitúa por debajo de la media nacional y andaluza en materia de infidelidad. Cuestionados por si han sido infieles, al menos una vez, durante una relación estable, el 23,3% de los cordobeses admite que ha sido infiel, frente al 24,8 por ciento de los andaluces y el 28,9% de la media nacional.

En Andalucía, la provincia más infiel es Málaga (30,7%) y la que tiene a menos infieles es Jaén (18%). En cuanto a España, la provincia con menos infieles es Toledo (12,5%) y la que más, Girona (40,6%).

Esta es la cifra de cordobeses que llega al orgasmo

El 74,2% de los cordobeses alcanzan el orgasmo en sus relaciones sexuales, situándose más o menos en la media española de 75,4%. No obstante, es la provincia andaluza donde menos personas llegan al clímax.

Así, en Andalucía, el 77,9% alcanza el orgasmo en sus encuentros sexuales. Por provincias, se sitúa a la cabeza Huelva (81,9), seguida de Almería (81,5), Sevilla (79,4), Cádiz (78,5), Málaga (77,1), Granada (75,5) y Jaén (75).

A nivel nacional, la provincia con menos orgasmos es León (68,6%) y la que más registra es Guadalajara (84,7%).

El 74,2% de los cordobeses llegan al orgasmo en sus encuentros sexuales. / ARCHIVO

¿Cuáles son las fantasías sexuales de los cordobeses?

En este apartado, Córdoba responde al estándar generalizado del resto de España. La fantasía sexual más común es hacer un trío, siendo la predominante en 28 provincias, entre ellas las ocho provincias andaluzas.

La segunda fantasía más común es mantener relaciones en algún lugar distinto al dormitorio (12 provincias), mientras que ser dominados sexualmente se sitúa en tercer lugar, siendo la opción preferente en 6 provincias.

No obstante, de estas fantasías, solo el 16,8% ha hecho realidad el hacer un trío. Mientras que la fantasía más realizada es el mantener relaciones fuera del dormitorio (69,3%), tener sexo en un lugar público (56,3%) y ser dominado sexualmente (43,2%).