Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

113º Concurso de Saltos Internacional Oficial

Córdoba Ecuestre actuará en el Final de la Longines League of Nations

Un total de doce caballos, cuatro jinetes, dos amazonas y tres bailaoras forman el equipo que lleva hasta la ciudad condal una muestra del espectáculo que ha hecho mundialmente conocida a la entidad

Representación de Córdoba Ecuestre en Barcelona.

Representación de Córdoba Ecuestre en Barcelona. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El equipo de Córdoba Ecuestre ya se encuentra en Barcelona para participar en uno de los eventos ecuestres más importantes del mundo: el 113º Concurso de Saltos Internacional Oficial (CSIO Barcelona), sede de la Final de la Longines League of Nations. La entidad cordobesa, referente internacional del arte ecuestre andaluz, desplegará una destacada representación artística y técnica durante los próximos días.

Un total de doce caballos, cuatro jinetes, dos amazonas y tres bailaoras forman el equipo que lleva hasta la ciudad condal una muestra del espectáculo que ha hecho mundialmente conocida a Córdoba Ecuestre. La programación incluye cinco actuaciones en el Polo Park, espacio que presentará una variada y cuidada programación, y dos exhibiciones en la gran pista de competición, en el emblemático Real Club de Polo de Barcelona.

Además, Córdoba Ecuestre participará en el desfile de despedida de las naciones participantes, un acto cargado de simbolismo y emoción, que pone el broche de oro al campeonato. A esto se suman dos actuaciones privadas exclusivas, dirigidas a clientes VIP, como parte de la atención personalizada que se ofrecerá a patrocinadores e invitados especiales del CSIO Barcelona.

Con esta participación, Córdoba Ecuestre reafirma su compromiso con la difusión del arte ecuestre y tradiciones de nuestra tierra. Su presencia en el CSIO Barcelona no solo representa un hito cultural, sino también una oportunidad estratégica para reforzar vínculos institucionales y turísticos en un contexto internacional de primer nivel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
  3. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  4. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  5. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  6. Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
  7. Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
  8. Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura

Los médicos de Córdoba se suman a la huelga y piden un estatuto que mejore sus condiciones laborales

Los médicos de Córdoba se suman a la huelga y piden un estatuto que mejore sus condiciones laborales

Infraestructuras asfaltará la calle San Fernando la madrugada del domingo y Claudio Marcelo, en San Rafael

Infraestructuras asfaltará la calle San Fernando la madrugada del domingo y Claudio Marcelo, en San Rafael

La obra para hacer una gran plaza ajardinada junto al Alcázar comenzará en el primer semestre de 2026

La obra para hacer una gran plaza ajardinada junto al Alcázar comenzará en el primer semestre de 2026

La Feria Cofrade de España e Iberoamérica toma Córdoba como "una muestra de fe, de arte y de patrimonio"

La Feria Cofrade de España e Iberoamérica toma Córdoba como "una muestra de fe, de arte y de patrimonio"

Un estudio desvela los hábitos sexuales de los cordobeses: este es el dato que los deja en mal lugar

Un estudio desvela los hábitos sexuales de los cordobeses: este es el dato que los deja en mal lugar

Salvador Vázquez inaugura la nueva temporada de la Orquesta de Córdoba con el concierto 'Influencia poética'

Salvador Vázquez inaugura la nueva temporada de la Orquesta de Córdoba con el concierto 'Influencia poética'

El CMC urge a impulsar los proyectos de centros de salud de Villarrubia y Huerta de Santa Isabel

El CMC urge a impulsar los proyectos de centros de salud de Villarrubia y Huerta de Santa Isabel

El alcalde dice que la ZGAT de la Junta coincide al 90% con lo que pedía Córdoba pero defiende el recurso

El alcalde dice que la ZGAT de la Junta coincide al 90% con lo que pedía Córdoba pero defiende el recurso
Tracking Pixel Contents