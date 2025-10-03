Córdoba Ecuestre actuará en el Final de la Longines League of Nations

El equipo de Córdoba Ecuestre ya se encuentra en Barcelona para participar en uno de los eventos ecuestres más importantes del mundo: el 113º Concurso de Saltos Internacional Oficial (CSIO Barcelona), sede de la Final de la Longines League of Nations. La entidad cordobesa, referente internacional del arte ecuestre andaluz, desplegará una destacada representación artística y técnica durante los próximos días.

Un total de doce caballos, cuatro jinetes, dos amazonas y tres bailaoras forman el equipo que lleva hasta la ciudad condal una muestra del espectáculo que ha hecho mundialmente conocida a Córdoba Ecuestre. La programación incluye cinco actuaciones en el Polo Park, espacio que presentará una variada y cuidada programación, y dos exhibiciones en la gran pista de competición, en el emblemático Real Club de Polo de Barcelona.

Además, Córdoba Ecuestre participará en el desfile de despedida de las naciones participantes, un acto cargado de simbolismo y emoción, que pone el broche de oro al campeonato. A esto se suman dos actuaciones privadas exclusivas, dirigidas a clientes VIP, como parte de la atención personalizada que se ofrecerá a patrocinadores e invitados especiales del CSIO Barcelona.

Con esta participación, Córdoba Ecuestre reafirma su compromiso con la difusión del arte ecuestre y tradiciones de nuestra tierra. Su presencia en el CSIO Barcelona no solo representa un hito cultural, sino también una oportunidad estratégica para reforzar vínculos institucionales y turísticos en un contexto internacional de primer nivel.