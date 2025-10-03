Convocados tres procesos selectivos en el Ayuntamiento de Córdoba dotados de casi 30 plazas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) da publicidad este viernes a tres procesos selectivos del Ayuntamiento de Córdoba para cubrir un total de 27 plazas en la administración local. Tras publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en de la Junta de Andalucía (BOJA), ya aparece en el BOE, lo que supone la apertura de plazo para presentar las solicitudes. Ese plazo será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación.

En cuanto a las plazas que se convocan y los procesos selectivos, la convocatoria más numerosa es la que se ha abierto para buscar a 15 educadores sociales. En este caso, los puestos pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, y a las plazas se accederá por el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Como requisito, además de los habituales en estas convocatorias (nacionalidad española o no haber sido separado mediante expediente disciplinario de las administraciones públicas), se pide el título de diplomado o graduado en Educación Social.

La siguiente convocatoria más numerosa es la dotada con siete plazas para agente ejecutivo, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Cometidos especiales, y a las que también se puede optar mediante concurso-oposición por turno libre. Aquí se exige estar en posesión del título de bachiller, de técnico o equivalente.

Por último, se convocan también cinco plazas para oficial primera mecánico pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Personal de oficios, también con acceso por sistema de oposición, en turno libre. En cuanto a los requisitos para optar a alguna de estas plazas, hay que tener la FP básica perteneciente a la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos o en su caso certificado de profesionalidad del nivel y cualificación correspondientes. Además, se exige tener permiso de conducción de las clases C+E.