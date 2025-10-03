Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empleo

Convocados tres procesos selectivos en el Ayuntamiento de Córdoba dotados de casi 30 plazas

Se buscan educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba, en la calle Capitulares.

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba, en la calle Capitulares. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Boletín Oficial del Estado (BOE) da publicidad este viernes a tres procesos selectivos del Ayuntamiento de Córdoba para cubrir un total de 27 plazas en la administración local. Tras publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en de la Junta de Andalucía (BOJA), ya aparece en el BOE, lo que supone la apertura de plazo para presentar las solicitudes. Ese plazo será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación.

En cuanto a las plazas que se convocan y los procesos selectivos, la convocatoria más numerosa es la que se ha abierto para buscar a 15 educadores sociales. En este caso, los puestos pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, y a las plazas se accederá por el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Como requisito, además de los habituales en estas convocatorias (nacionalidad española o no haber sido separado mediante expediente disciplinario de las administraciones públicas), se pide el título de diplomado o graduado en Educación Social.

La siguiente convocatoria más numerosa es la dotada con siete plazas para agente ejecutivo, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Cometidos especiales, y a las que también se puede optar mediante concurso-oposición por turno libre. Aquí se exige estar en posesión del título de bachiller, de técnico o equivalente.

Por último, se convocan también cinco plazas para oficial primera mecánico pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Personal de oficios, también con acceso por sistema de oposición, en turno libre. En cuanto a los requisitos para optar a alguna de estas plazas, hay que tener la FP básica perteneciente a la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos o en su caso certificado de profesionalidad del nivel y cualificación correspondientes. Además, se exige tener permiso de conducción de las clases C+E.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
  3. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  4. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  5. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  6. Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
  7. Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
  8. Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura

La jueza decana de Córdoba afirma que la situación del juzgado de violencia machista es "inasumible"

La jueza decana de Córdoba afirma que la situación del juzgado de violencia machista es "inasumible"

El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'

El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'

Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...

Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...

Convocados tres procesos selectivos en el Ayuntamiento de Córdoba dotados de casi 30 plazas

Convocados tres procesos selectivos en el Ayuntamiento de Córdoba dotados de casi 30 plazas

Más de 300 farmacéuticos analizan en Córdoba el impacto en la salud de la alimentación

Más de 300 farmacéuticos analizan en Córdoba el impacto en la salud de la alimentación

El hospital San Juan de Dios prevé ampliar sus instalaciones con la construcción de un nuevo edificio

El hospital San Juan de Dios prevé ampliar sus instalaciones con la construcción de un nuevo edificio

Urbanismo cederá un solar detrás del hospital Quirón para construir una residencia de mayores

Urbanismo cederá un solar detrás del hospital Quirón para construir una residencia de mayores

Hacemos presenta 18 enmiendas a las ordenanzas fiscales del PP para hacerlas "más justas, sociales y sostenibles"

Hacemos presenta 18 enmiendas a las ordenanzas fiscales del PP para hacerlas "más justas, sociales y sostenibles"
Tracking Pixel Contents