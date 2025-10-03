El CMC urge a impulsar los proyectos de centros de salud de Villarrubia y Huerta de Santa Isabel

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha acordado reclamar a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que agilice los proyectos de centros de salud de Villarrubia, con una enorme población residente en la zona, y el de Huerta de Santa Isabel, el área de la ciudad en donde más se está disparando el censo conforme se terminan promociones de viviendas.

El CMC, aunque se ha felicitado por los anuncios de la próxima apertura antes de final de año del Materno Infantil en el hospital universitario Reina Sofía, así como del punto de Urgencias de Levante, ha mostrado su “extrañeza ante el silencio sobre los proyectos de centros de salud que necesita la ciudad”. Así, y una vez que se estáculminando el centro de salud de El Naranjo, el proyecto más urgente en el término municipal es el del centro de salud Villarrubia, que ya cuenta con la cesión de suelo por parte del Ayuntamiento, aunque no conste que se haya recepcionado formalmente el terreno.

Actualmente, Villarrubia solo dispone de un consultorio muy pequeño, que "no responde a las necesidades de un vecindario en continuo aumento". De hecho, y a pesar de que la población en el núcleo asentado de Villarrubia es de 1.942, habitantes, junto a las parcelaciones de la zona se superan los 7.083 residentes (según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía), con un alto crecimiento en la última década y sin contar mucha población no censada y un altísimo número de residentes estacionales.

Al respecto, hay que recordar que miembros del consejo de distrito y vecinos de Villarrubia vienen manteniendo movilizaciones, con encierros, concentraciones y manifestaciones, para reivindicar la mejora de los servicios que se prestan y la proyectada construcción del nuevo centro. De hecho, el futuro centro de salud fue uno de los compromisos electorales de la pasada campaña, recuerda el CMC, con visos de terminar repitiendo como promesa para las cada vez más cercanas nuevas elecciones autonómicas. Huerta de Santa Isabel Este.

Respecto al centro de salud de Huerta de Santa Isabel, el CMC reclama que se comience a buscar el suelo, y se prevea la redacción del proyecto, para levantar en un futuro cercano el correspondiente centro de salud que atienda a esta zona deexpansión de la ciudad de Huerta de Santa Isabel Este, nuevas promociones en Turruñuelos y la futura de Huerta de Santa Isabel Oeste.

"Se trata de una zona cuya población se está disparando conforme llegan los residentes de las promociones devivienda terminadas y que se está encontrando sin el equipamiento diseñado, por lo que en el aspecto sanitario deben acudir a centros de salud que por otra parte yaestán saturados, como el de Parque Azahara o Arroyo del Moro. Aunque estos dos proyectos en Villarrubia y el Oeste de la ciudad pudieronestar pendientes en su día de encontrar financiación con fondos europeos, el CMCconsidera que ya no pueden retrasarse más y que deben buscarse las partidas necesarias, así como posteriormente dotarlos de material adecuado para ofrecer los correspondientes servicios completos de pediatría, enfermería y medicina de familia, sin la penuria de personal que padecen otros centros de la ciudad", explican desde el organismo de representación ciudadana.