El Ayuntamiento ya tiene empresa para ejecutar la obra de adaptación de la Pérgola como sede municipal de Turismo

El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene empresa para la adjudicación de la obra de adaptación del edificio de la Pérgola del Duque de Rivas y trasladar finalmente a esas instalaciones la Delegación de Turismo. El contrato salió a licitación en agosto y se presentaron cinco empresas, pero la oferta mejor valorada ha sido la de Ingedeca Proyectos Obras Y Servicios SL, a la que se prevé adjudicar el contrato, finalmente, por 480.560 euros, con un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto

Según el proyecto, la renovación de las instalaciones eléctricas y de la climatización y ventilación se llevarán gran parte de dicho presupuesto. En este caso, habrá que sustituir todas las máquinas de aire acondicionado, y también la electricidad y la fontanería tras detectar más problemas en las instalaciones de los que se había planteado en un principio. Las máquinas de climatización exteriores que se encontraban en las cubiertas planas ya no están y se han sustraído todas las canalizaciones y cableado de las máquinas. La instalación eléctrica del edificio se encuentra desmantelada, incluso los cuadros eléctricos interiores y exteriores.

El proyecto de remodelación incluye labores de seguridad, como la instalación de alarmas o un sistema contra incendios, instalación de telecomunicaciones ara la conexión de la nueva sede con la red municipal la reparación de las cubiertas y algunas demoliciones. También se tendrá que mejorar la accesibilidad, con la construcción de una rampa en la parte que ya pega a los Patos, la remodelación de los aseos y la supresión de barreras arquitectónicas. Además, se repararán carpinterías y vidrios y elementos exteriores, pintura, revestimiento y pavimento.

Una vez reformada la Pérgola, aquí se trasladarán las oficinas tanto del Imtur (ahora en la calle Rey Heredia) como de la Delegación de Turismo (en el Centro de Recepción de Visitantes). Además, el edificio también acogerá un punto de información turística y una sala polivalente para celebrar exposiciones o actos.

El estado actual en que se encuentra el edifico de la Pérgola es el de deterioro por la falta de mantenimiento debido al abandono en estos últimos años, unido a la acción de aves que anidan en las cubiertas y que han provocado el mal estado de la impermeabilización y la suciedad del resto, actos vandálicos, modificaciones inadecuadas en el interior ejecutadas por la empresa concesionaria y desmantelamiento y sustracción de elementos e instalaciones.

Una historia con pleito

La idea de trasladar a la Pérgola el Imtur y la Delegación de Turismo lleva rondando en la mente del actual gobierno municipal desde hace años. Ya en 2019, el por entonces presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, anunció que la Pérgola perdería el uso hostelero (que se le ha dado de forma intermitente) para centrarse en labores administrativas y culturales. Sin embargo, la concesión del espacio a una empresa acabó en los tribunales, que a su vez finalizó con el TSJA dándole la razón a Urbanismo (la empresa querría una prórroga del contrato y Urbanismo la rechazaba).