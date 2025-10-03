El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'

La Unión Europea ha concedido al Ayuntamiento de Córdoba 12 millones de euros de la Estrategia de Desarrollo Integral Local (EDIL), según la resolución provisional hecha pública este viernes, 3 de octubre, por la el Gobierno de España. Estos fondos europeos, herederos de los antiguos Fondos Feder Edusi, se destinarán al proyecto Edilquivir que diseñó el equipo de gobierno para concurrir a estas ayudas. En general, esta convocatoria de fondos debe destinarse a sufragar iniciativas vinculadas con la sostenibilidad medioambiental, social y económica en zonas con renta más baja que la media de la ciudad, por eso en el caso de Córdoba el proyecto que el acalde José María Bellido presentó el pasado mes de febrero se centraba en el distrito Sur y el río Guadalquivir.

De los 1.818.897.918,39 euros que le han correspondido a España de estos fondos, 735.356.586 euros se han distribuido en Andalucía. En concreto, al Ayuntamiento de Córdoba le han correspondido 11.948.905,00 euros de fondos de la UE, es decir el 85%, de modo que la administración local completará lo que resta hasta los 14.057.535,00 euros. Inicialmente, la ciudad aspiraba a un total de 20 millones de estas ayudas, cofinanciadas al 80%.

Además de la capital, han recibido fondos de la UE los proyectos presentados por la Diputación de Córdoba para proyectos de Montor y Pozoblanco, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Se ha quedado fuera de la convocatoria provisional la Mancomunidad de Municipios Del Guadajoz Campiña Este de Córdoba que presentó un proyecto en Baena.

Qué es 'Edilquivir'

Pero, ¿qué es el programa Edilquivir? El programa que juega con el nombre de los fondos y del Guadalquivir compendia nueve iniciativas que el Ayuntamiento tenía ya diseñadas y forman una estrategia de ciudad en torno al río. En la presentación del proyecto, el alcalde explicó que buscaba mejorar la calidad de vida con una Córdoba más verde e inclusiva y con más oportunidades de empleo.

Área de actuación y proyectos de 'Edilquivir'. / Ramón Azañón

Los proyectos

Edilquivir incluye un total de 9 proyectos. En primer lugar, uno de mejora de la accesibilidad sostenible del barrio Guadalquivir hacia el polígono de la Torrecilla, dotado con 971.500 euros que permitirá el acceso ciclista y peatonal en ambos sentidos. En segundo lugar, se incluye un proyecto para la revitalización del camino de Alameda del Obispo, presupuestado en 1,7 millones de euros. La senda comenzaría en el puente de San Rafael.

En tercer lugar, se prevé acometer la rehabilitación del circuito deportivo Parque Cruz Conde, presupuestada en 1,6 millones y para la que el Ayuntamiento ya ha licitado este verano la dirección de obra; y la reparación del viario público y los parques infantiles del barrio del Guadalquivir, con 1,5 millones. Por otro lado, se prevé la construcción de un conjunto residencial para jóvenes con recursos limitados en el solar de Miraflores que hay en frente del C31 y que ya estaba previsto dentro del llamado Plan Vives. Es, sin duda, el proyecto más ambicioso del Ediquilvir desde el punto de vista económico, ya que supondría la inversión de 8,8 millones de euros.

Por otro lado, Edilquivir incluye la segunda fase de la reforma del campo de fútbol de San Eulogio, que no ha dado comienzo y necesita una finalización de 1,4 millones para la conclusión de la instalación deportiva y la construcción de un centro social de Servicios Sociales de 2,9 millones.

Asimismo, se quería que el Imdeec desarrollase un proyecto de emprendimiento y empleo en el distrito Sur dotado con 1 millón de euros, y, por último, se pretende lanzan una plataforma tecnológica de capacitación para la ciudadanía presupuestada en 90.800 euros.

Reacciones a la concesión de ayudas

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Antonio Hurtado, señala la necesidad de que el gobierno municipal sea capaz de invertir los fondos y "no les pase como con los 5,7 millones de euros perdidos de los Fondos Edusi o la renuncia a 15,6 millones de euros de Next Generation por falta de capacidad de gestión". En este sentido, el concejal socialista ha pedido a Bellido que “se ponga las pilas” y no desaproveche esta oportunidad que, remarca, "viene del Gobierno de Pedro Sánchez".

"El distrito sur de la ciudad necesita las inversiones de Edilquivir y la transformación necesaria puede venir de la oportunidad que nos ofrece los fondos EDIL con los que se subvencionan hasta 12 millones de euros para una inversión de 14 millones", ha resumido.