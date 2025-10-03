Aprendiendo con las estrellas: Talento Capital, referente en formación artística, celebra su cuarta edición

Córdoba tiene mucho talento joven y ofrece oportunidades únicas de formación. En la ciudad, a través de la Delegación de Juventud, se desarrollan proyectos que fomentan la profesionalización y el aprendizaje de los jóvenes artistas. Ejemplo de ello es Talento Capital, que celebra su cuarta edición como referente en formación artística.

El programa, que tiene un impacto muy positivo en la población local, brinda a los jóvenes la oportunidad de aprender de profesionales y artistas de reconocido prestigio. Y lo hace a través de siete clases magistrales, cada una de ellas adaptadas a las necesidades de los usuarios y a las diferentes disciplinas artísticas.

Presentación del programa Talento Capital. / DJ

Pero el compromiso de la Delegación con Talento Capital no finaliza aquí, ya que el programa también impulsa la empleabilidad y la profesionalización de los jóvenes, los acerca a experiencias reales del mundo empresarial y artístico y, además, impulsa la formación académica a través del arte, fomentando la colaboración institucional con los conservatorios y escuelas superiores.

Siete ponentes, siete oportunidades para aprender, crecer y demostrar

Las clases magistrales de Talento Capital comenzaron en septiembre y se impartirán durante los meses de octubre y noviembre. Cuenta con artistas de la talla de Farruquito, ‘El Yiyo’, Chaparro Hijo, Quan Zhou, Manuela Carrasco, Pablo García-López o Bego Amaré.

Magistral de Talento Capital 2024 con Alejandro Hurtado. / DJ

Farruquito: «Ha sido una experiencia muy enriquecedora»

Farruquito inauguró el segundo semestre de Talento Capital. El bailaor impartió una magistral, el pasado 27 de septiembre, sobre el baile al cante por bulerías. «Hemos querido transmitir la importancia de entender el baile más allá de una coreografía o del simple conteo de tiempos, mostrando cómo el compás y la relación con el cante y el toque son la verdadera esencia del flamenco», ha explicado el artista. En la formación también se trabajó la improvisación.

«Iniciativas como Talento Capital crean espacios donde se impulsa la cultura y se fomenta el aprendizaje»

Magistral de Farruquito. / DJ

Para Farruquito, Talento Capital ha sido una experiencia muy enriquecedora. «El ambiente de aprendizaje y de intercambio artístico ha sido muy positivo, con una gran disposición por parte de los participantes a abrirse y a sumergirse en el flamenco desde una perspectiva más profunda. Para nosotros ha sido un placer compartir este arte en un espacio que valora la creatividad y el talento», ha señalado.

Miguel Fernández ‘El Yiyo’: «La manera más bonita de aprender es desde la amistad y el cariño hacia este arte»

La clase magistral de ‘El Yiyo’ se celebrará el 3 de octubre en la Casa de la Juventud. Su masterclass estará centrada, principalmente, en las técnicas y recursos que se utilizan en el tablao. «La formación está dirigida a jóvenes que están empezando y que han comenzado a introducirse en el tablao flamenco», ha indicado el bailaor.

«Es una iniciativa muy bonita y a la misma vez da salida a algo que es muy nuestro, muy de la tierra»

Miguel Fernández 'El Yiyo'. / Imagen cedida por la DJ

El artista espera que los jóvenes se lo pasen bien aprendiendo y, especialmente, que se lleven un bonito recuerdo de la formación, independientemente de los pasos que aprendan. «El proyecto permite agrandar el abanico de amigos y amistad. Creo que eso es un punto a favor, ya que la manera más bonita de aprender es desde la amistad y el cariño hacia este arte», ha relatado ‘El Yiyo’.

Chaparro Hijo: «Acompañamiento al cante desde un punto de vista vanguardista, sin perder la tradición»

Rafael Montilla, ‘Chaparro Hijo’, estará en la Casa de la Juventud el 11 de octubre para impartir una masterclass sobre guitarra flamenca. «Tratará sobre el acompañamiento al cante desde un punto de vista vanguardista, pero sin perder la tradición. También de las técnicas que uso para acompañar los diferentes palos del género», ha destacado el artista.

«Talento Capital pone en valor a los artistas de Córdoba y da a conocer a los jóvenes»

Rafael Montilla, 'Chaparro Hijo'. / Luis Alguacil

El guitarrista desea que haya muchos jóvenes interesados en la formación y que «se vayan con la sensación de haber aprendido técnicas que le sean útiles» para su aprendizaje.

Quan Zhou: «El arte es para todo el mundo»

El sábado 18 de octubre, Quan Zhou impartirá su magistral de autoficción ‘Cuéntame tu vida’ en la Casa de la Juventud. «Mi masterclass reflexionará sobre la vida propia de cada uno, ver lo que se puede aprender de ello y darle una narrativa. También vamos a poner en valor la cotidianidad», ha explicado la artista. Y todo ello será trabajando el formato cómic.

«Llevar el arte a la juventud, de mano a mano, creo que es súper importante y necesario»

Quan Zhou. / Imagen cedida por la DJ

Quan Zhou espera que los jóvenes se lo pasen bien y que se queden enamorados del cómic. «Ojalá inspirar a alguien para que siga en el mundo de la ilustración y del cómic, porque ahora mismo estamos todos muy digitalizados. También reivindico que el arte puede surgir de todos los días, de lo cotidiano. El arte es para todo el mundo», ha apuntado.

Manuela Carrasco: «El baile es mucho más que taconear»

«La soleá siempre ha sido mi palo, y en esta clase voy a darle a los alumnos las primeras nociones para que entiendan este baile. La colocación del cuerpo, de la cabeza y de los brazos, que últimamente se tiene poco en cuenta y es lo principal en el baile», ha manifestado Manuela Carrasco, quien estará en Talento Capital el próximo 4 de noviembre para impartir su clase magistral.

«Es una maravilla poder llevar la enseñanza, de los que ya llevamos muchos años en esto, hasta los jóvenes»

Manuela Carrasco. / Imagen cedida por la DJ

La bailaora señala que «en una hora y pico es complicado resumir un baile completo», por lo que espera que los alumnos aprendan que «el baile es mucho más que taconear». Además de enseñar pasos concretos, Manuela habla mucho a los alumnos, «y la mayoría de las veces tiene más efecto», ha expresado.

Pablo García-López: «Vamos a crear, a fomentar la creatividad y su propia voz interior»

Del 4 al 6 de noviembre, el tenor cordobés Pablo García-López estará en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco impartiendo su clase magistral, donde tratará en profundidad la canción española de concierto. «Creo que para los jóvenes es un lugar que no está muy transitado y que es muy importante para su formación. Este tipo de música fomenta la musicalidad, el estudio profundo de las obras y una idea propia de la música», ha indicado el artista.

«Se está haciendo, por parte de Cintia y Rafael, una actividad increíble, muy necesaria para la ciudad»

Pablo García-López. / Imagen cedida por la DJ

Pablo García-López ya ha colaborado con la Delegación de Juventud. Fue hace varios años en el programa Planneo, donde impartió una magistral. «Espero que asistan muchos jóvenes cantantes que quieran trabajar esta música. Vamos a crear, a fomentar la creatividad y su propia voz interior para que puedan investigar sobre la musicalidad», ha subrayado el tenor.

Bego Amaré «La foto única es maravillosa»

La clase magistral de Bego Amaré cerrará la cuarta edición de Talento Capital. Será el 29 de noviembre y estará divida en dos sesiones. En la primera, se impartirá una charla sobre cómo la fotografía se ha convertido en una herramienta para mirar el mundo y, en la segunda, se realizará un taller práctico de Street Photography.

Bego Amare. / Imagen cedida por la DJ

Experiencias únicas con Talento Capital

Formar parte de la familia de Talento Capital es una experiencia muy enriquecedora para jóvenes y ponentes. Alejandro Hurtado, guitarrista, impartió el año pasado una clase magistral de guitarra. «Fue muy bonito, especialmente el hecho de compartir el arte con gente joven que tiene muchas ganas de aprender y de llevarse conocimientos», ha detallado el artista.

«Es muy importante poner el foco en los jóvenes, en la formación»

Alejandro Hurtado. / oscaromero

El guitarrista también señala que, iniciativas como Talento Capital, son muy necesarias. «Los jóvenes son el futuro y es muy importante acercarlos a maestros y profesionales que admiran o de los que tienen ganas de aprender. Creo que es una labor maravillosa y espero que siga muchos años».

La colaboración, parte esencial de Talento Capital

La alianza entre conservatorios, escuelas superiores y la Delegación de Juventud es esencial para Talento Capital. Las entidades son escuchadas a la hora de realizar la programación y adaptarla a las necesidades del alumnado. «Desde que empezó el proyecto, el Conservatorio de Música Rafael Orozco ha estado muy presente en los cursos. Han participado muchos de nuestros alumnos y, en esta ocasión, hemos cedido el espacio», ha indicado Lucía Tavira, profesora del CSM Rafael Orozco.

«Talento Capital es una oportunidad maravillosa para los jóvenes»

Magistral 72 Kilos en Talento Capital 2024. / DJ

¿Quién puede participar en Talento Capital? Jóvenes de entre 14 y 35 años que se están formando en Córdoba, sean naturales o residentes.

que se están formando en Córdoba, sean naturales o residentes. Jóvenes de otras ciudades , siempre que queden plazas disponibles.

, siempre que queden plazas disponibles. Profesorado que desarrolle su trabajo con jóvenes, según plazas y disponibilidad.

Esta edición tendrá impacto en unos 500 jóvenes, sumando las clases magistrales de ambos semestres. Los interesados pueden inscribirse en la página web de Planneo, accediendo a la masterclass deseada y rellenando el formulario que aparece incrustado. Las plazas, que se suelen agotar en la mayoría de las magistrales, son limitadas.